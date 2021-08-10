6月受雇員工大減9.3萬人 減幅續創歷年新高

主計總處今天公布6月底工業及服務業全體受僱員工人數為802萬4000人，因持續受疫情影響，和5月相比減少9萬3000人，創歷年同期最大減幅。

全體受僱員工總工時方面，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，6月平均總工時為165.2小時，較5月減少0.9小時，和去年同期亦減3.5小時，其中藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業總工時分別月減 27.7小時、12.9小時最多。教育業（主要為補習班及幼兒園，不含小學以上各級學校）、批發及零售業亦分別月減 3.9小時、3.7 小時。

至於薪資方面，陳惠欣表示，6月本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為4萬4733元，月減 0.71%，年增 0.80%。