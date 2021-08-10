台達氣候沙龍 解讀聯合國氣候評估報告

長年關注氣候變遷及能源議題的台達電子文教基金會，8月10日舉辦「台達氣候沙龍」活動，即時線上解析由聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC），最新出版的《第六次氣候變遷評估報告-物理科學基礎報告（AR6 Climate Change 2021：The Physical Science Basis）》，並邀請中央研究院環境變遷中心特聘研究員許晃雄、中央研究院永續科學中心副執行秘書龍世俊、臺灣大學生物多樣性中心主任邱祈榮等專家學者，深入剖析台灣社會面臨的氣候風險，協助台灣的產官學界即時掌握最新的氣候動態和國際資訊。當日網路轉播活動合計吸引近500人觀看，並在線上熱烈交換意見。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，台達基金會繼七年前《第五次氣候變遷評估報告（AR5）》、三年前《全球升溫1.5°C特別報告（SR15）》、及兩年前《海洋與冰凍圈特別報告（SROCC）》，今年再次即時統整相關氣候科學訊息給社會大眾知曉，強化民眾對於氣候緊急狀態的認知。另今年適逢台達創立50周年，台達基金會展開一系列「節用厚生」倡議，主張透過健康建築及低碳交通策略，改善空氣汙染和氣候危機，並於地球日前夕攜手專業海洋保育團隊，投入東北角的珊瑚復育工作，接下來還將舉辦四場節用厚生線上論壇，吸引更多人關注環境議題。

重磅推出的IPCC《第六次氣候變遷評估報告（AR6）》指出，自1850～1900年以來，人類活動產生的溫室氣體排放，已造成1.07℃的地表升溫，未來極可能在2040年前跨越1.5℃的升溫警戒線。在區域氣候變化方面，北半球高緯度區的變暖速度是全球水準的2～4倍，而台灣所處的東亞地區，恐將遭遇季風降雨遽增的衝擊。其次，目前是過去3000年來，海平面上升最快的時刻，報告估算1901～2018年間，全球海平面已上升0.2公尺，若無法遏止，將導致低窪地區面臨更頻繁和嚴重的水患。

該報告更提醒各界關注甲烷（CH4），因其暖化影響力為二氧化碳的84倍，主要來源除了農業和畜牧業，也跟煤礦、石油和天然氣等化石燃料產業有關。最後，AR6再度重申，的確是人類行為的影響，才會導致地球暖化、海洋熱浪及海水酸化等異常現象。若要避免氣候災難，必須在未來十年大幅減碳，並於2050年實現淨零排放。

當天擔任台達氣候沙龍本土評論專家的中央研究院環境變遷中心特聘研究員許晃雄，先以台灣氣象測站百年來累積的資料，完整評估台灣往後可能面臨的各種氣候挑戰。中央研究院永續科學中心副執行秘書龍世俊，則從氣候變遷可能對民眾帶來的健康風險和熱傷害提出建言。臺灣大學生物多樣性中心主任邱祈榮更提醒，本土農業必須及早因應氣候變遷造成的衝擊，並提倡近年時興的「自然為本解決方案倡議」 (Nature-based Solutions Initiative)，從各方面回應AR6報告的發現。

台達永續長暨發言人周志宏表示，台達長年來以核心電源技術為基礎，結合本業呼應綠能發展，為控制全球升溫在1.5℃盡一己之力。2017年台達通過科學減碳目標（Science-based Targets；SBTs），訂定以2014年為基準年，訂定2025年要達到碳密集度下降56.6％的目標，而2020年我們已經達到碳密集度下降超過55％，幾乎超前五年達標，再生能源使用比例亦已達到全球據點用電約45.7％。今年台達更與國內轉供量最大再生能源售電業者台汽電綠能股份有限公司簽訂長期綠色購電協議（Power Purchase Agreement；PPA），採購台汽電集團風力發電裝置量7.2MW，每年轉供台達使用約1,900萬度綠電，以具體行動邁向台達RE100目標—2030年全球所有據點達成100％使用再生電力及碳中和。

成立於1988年的IPCC，是由世界氣象組織（WMO）及聯合國環境規劃署（UNEP）共同成立的氣象科學權威機構，每5~7年發表的氣候評估報告，是各國決策者制訂抗暖化政策的科學證據及風險評估基礎。在2021年底將於蘇格蘭舉辦的格拉斯哥氣候會議（COP26）之前，最新發表的AR6科學解讀報告（WGI–The Physical Science Basis）勢必引發各界高度關注，並且牽動COP26的談判過程。