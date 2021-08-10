五年一度APO區域獎及國家獎選拔 許勝雄、呂正華獲殊榮

好消息！「亞洲生產力組織」 (Asian Productivity Organization，簡稱APO)每五年舉辦一次的區域獎及國家獎選拔，本屆的年度大獎揭曉，我國由中國生產力中心董事長許勝雄榮獲2021年「亞洲生產力組織區域獎」、經濟部工業局局長呂正華獲頒2021年「亞洲生產力組織國家獎」之殊榮。

APO為亞太地區促進生產力運動的主要創始者，1961年成立於日本東京，現有21個會員國/經濟體，台灣為創始會員國之一。APO成立的宗旨為經由研究發展、技術研討與管理服務等方式，倡導全面生產力提升，以促進各會員國經濟繁榮，進而改善人民生活水準。

經濟部指出，我國自2013年起執行「亞洲生產力組織綠色卓越中心」，串連產、官、學、研專家，共同建構綠色技術加值服務平台，成果顯著。2018年我國再度爭取成為「亞洲生產力組織智慧製造卓越中心」，並順利於2019年在中國生產力中心台中服務處成立，同年更在我國舉辦APO年度大會-「第60屆各國生產力機構主管工作會議（WSM）」，在在顯示我國於相關領域的成就與專業備受國際肯定。

經濟部表示，中國生產力中心董事長許勝雄自2000年起擔任APO中華民國理事，期間推動APO於2013年在我國成立「綠色卓越中心」及2019年成立「智慧製造卓越中心」，透過卓越中心平台連結國際資源，進行標竿學習，協助APO會員國培養綠色技術及產業智慧製造競爭力，深化其創新永續與智慧製造能量。此外，許勝雄也致力於支持國際合作交流、促進區域內產業數位轉型、倡導循環永續發展，以深化亞太地區中小企業因應快速變遷的國際趨勢，持續在全球價值鏈中保持競爭力，攜手共創亞太區域繁榮願景。

而工業局長呂正華則服務於經濟部20餘年，期間與公私部門緊密合作，加速產業發展，並鼓勵企業和研究機構運用創新解決方案，克服經濟與環境的挑戰。同時率先在我國推動產業科技創新，加強企業研發能力，鼓勵學術界參與產業技術研發，深化國際化技術交流。呂正華在擔任工業局局長期間，領導並參與APO會務及活動，積極促成在我國成立「APO 智慧製造卓越中心」，致力推動智慧機械，以打造中華民國成為全球智慧機械及智慧製造的發展中心，並藉由「APO智慧製造卓越中心」平台，與新南向國家產業合作，共築智慧製造服務生態系，合力推動智慧製造，提升國家競爭力。