WFH趨勢帶動 Q2電腦資訊業營業額破千億

疫情不僅燒出宅經濟並推升居家辦公風潮，進而加速電腦及資訊服務業產業成長，經濟部統計處今（10）日公布相關產業最新營業額統計，2021年第2季電腦及資訊服務業營業額1,057億元，年增11.0%，為歷年同季新高，較上季增加2.2%。 其中，電腦程式設計業789億元、資訊服務業268億元，皆為歷年同季新高。

經濟部統計處副處長黃偉傑分析，在創歷年同季新高的業別中，其中電腦程式設計業年增9.7%，主因企業建置網路儲存伺服器系統案件增加，加以遠距辦公推升資安防護及網路架構等相關軟硬體需求成長所致。資訊服務業亦為歷年同季新高，年增14.7%，主因宅經濟帶動網站平台管理及廣告業績攀升所致。

根據經濟部統計處資料顯示，累計前2季，上半年電腦及資訊服務業營業額2,092億元，為歷年同期新高，年增12.4%，其中電腦程式設計業增加11.3%，資訊服務業增加15.8%。

經濟部統計處今（10）日公布「110年第2季電腦及資訊服務業、專業技術服務業及租賃業營業額」，除了電腦及資訊服務業營業額增加外，今年第2季租賃業營業額343億元，也有年增3.4%的好表現。

其中，機械設備租賃業受惠營造用及工業用機械設備承租需求增加，惟辦公用機械設備出租業績下滑，抵銷部分增幅，年增1.7%；運輸工具租賃業237億元，為歷年同季新高，年增5.5%，主因企業用戶長租業務穩定成長，以及汽車租賃業者多元化經營所致；個人及家庭用品租賃業則受疫情影響，戶外運動及休閒娛樂用品出租衰退，年減13.5%。

不過，在專業技術服務業營業額表現部分，則是呈現衰退。根據經濟部統計處資料顯示，今年第2季專業技術服務業營業額741億元，年減1.1%，其中管理顧問業208億元，為歷年同季新高，主因財務、人力管理及能源顧問諮詢業務提升，致營業額年增5.4%；廣告業及市場研究業則受新冠肺炎疫情影響，客戶降低平面媒體、電視行銷等廣告投放量，致年減7.2%；專門設計業因工業產品設計、室內裝修設計等接案量成長，年增6.2%；攝影業受疫情影響，婚紗攝影及戶外影像輸出業績衰退，致年減11.9%。