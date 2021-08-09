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白銀、黃金走勢巨幅震盪影響營收？光洋科這樣說

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

美就業數據強勁引發貴金屬市場波動，金價今日早盤在亞洲市場一度大跌逾4%，白銀更重挫8%。貴金屬回收大廠光洋科（1785）回應，公司針對四大貴金屬存貨，避險比率達到八成。

對於貴金屬價格昨日出現急跌的情況，光洋科解釋，有時候原因是單一國際事件，有時是美國發布的總經數據，有很大的牽連，或美元強勢，都會導致貴金屬、原油價格都會回落。

光洋科提到，公司內有獨立的貴金屬管理部門進行交易及避險，針對四大貴金屬，光洋科的存貨避險長期以來都是八成左右。

光洋科合併營收中，貴金屬營收占比達到八成，貴金屬主要用於工業需求，短期貴金屬的漲跌並不會影響到訂單，但貴金屬訂單皆以市價簽訂，肯定會影響到公司營收多寡。

好消息是光洋科毛利僅四分之一來自貴金屬，四分之三主要來自工繳，如：靶材、加工費、回收廢料的服務費等，貴金屬價格漲跌對於毛利影響，不如想像的大。

上周五強勁的就業數據，美國新增非農就業人數創下近一年新高，而失業率下滑的速度比市場預期更快。這項數據推升市場對美國聯準會（Fed）將進一步縮減刺激措施的預期。

光洋科 美國聯準會

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