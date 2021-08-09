專家：美非農數據强勁 人民幣匯率承壓

交通銀行台北分行今(9)日發表人民幣周評指出，上周大陸地區公布的7月份官方製造業PMI及財新服務業PMI分別為50.4及54.9，其中製造業PMI低於預期50.8，製造業活動有所下滑，行業擴張勢頭略有邊際放緩。

與此同時，7月下旬起，大陸多個省份陸續新增Delta變種病毒病例，各地也發布了出行限制，對甦醒中的經濟恐造成一定衝擊。

上周五美國勞動部公布的7月非農就業報告及失業率雙雙表現強勁，其中非農就業人數新增94.3萬人，高於預期的92.5萬人，創近一年新高，同時前值由85萬人上調至93.8萬人；7月失業率5.4%低於預期5.6%，勞動力市場持續努力朝著全面復甦道路邁進，帶動市場樂觀情緒高漲。

上周五之前的人民幣整體波幅非常有限，其間雖然有澳洲央行及英國央行表示緊縮的態度，一度使得美元指數走軟，但Delta變種病毒在大陸地區多個省份爆發，疫情防範再度轉嚴，使得人民幣無力突破6.45元兌1美元關卡。

在上周五強勁的非農就業數據發布後，美元動能重新被點燃，美元指數當日大漲0.6%，最高觸及92.84，最終收高在92.80，也導致人民幣當日大幅走貶，匯價一舉走低來到6.48元附近，最終在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則貶值約207點，收在6.4816元，貶值幅度0.32%；離岸人民幣對美元(USDCNH)周線則貶值約142點，收在6.4747元，貶值幅度0.22%。

上周為8月份的第一周，銀行間市場流動性明顯寛鬆，長短天期利率皆有所下滑，其間上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)隔夜利率皆落在2%以下，1周則在2.2%以下，1個月期以上各天期SHIBOR利率同樣走低，各天期下滑點數約略5bps。

離岸人民幣利率方面，在跨過月末時點後，資金緊俏情況亦有所緩和，離岸人民幣香港銀行同業拆借利率(CNHHIBOR)隔夜利率已回落3%以下，全周落在2.24883%~2.7355%間，仍高於SHIBOR隔夜利率，境內外人民幣利差持續維持，離岸人民幣香港銀行同業拆借利率(CNHHIBOR)曲線較SHIBOR高出65~39bps。

公開市場方面，上周人民銀行恢復每日百億元人民幣的7天期逆回購操作，利率持平於2.2%，全周淨回籠人民幣400億元。連續在6月及7月採行月末調增、次月初回籠的做法，意味著人民銀行彈性操作的方式逐步定型，將有助穩定資金面的預期。