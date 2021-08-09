快訊

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

專家：美非農數據强勁 人民幣匯率承壓

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
交通銀行台北分行預估，人民幣對美元近期走貶機率高。(本報系資料庫)
交通銀行台北分行預估，人民幣對美元近期走貶機率高。(本報系資料庫)

交通銀行台北分行今(9)日發表人民幣周評指出，上周大陸地區公布的7月份官方製造業PMI及財新服務業PMI分別為50.4及54.9，其中製造業PMI低於預期50.8，製造業活動有所下滑，行業擴張勢頭略有邊際放緩。

與此同時，7月下旬起，大陸多個省份陸續新增Delta變種病毒病例，各地也發布了出行限制，對甦醒中的經濟恐造成一定衝擊。

上周五美國勞動部公布的7月非農就業報告及失業率雙雙表現強勁，其中非農就業人數新增94.3萬人，高於預期的92.5萬人，創近一年新高，同時前值由85萬人上調至93.8萬人；7月失業率5.4%低於預期5.6%，勞動力市場持續努力朝著全面復甦道路邁進，帶動市場樂觀情緒高漲。

上周五之前的人民幣整體波幅非常有限，其間雖然有澳洲央行及英國央行表示緊縮的態度，一度使得美元指數走軟，但Delta變種病毒在大陸地區多個省份爆發，疫情防範再度轉嚴，使得人民幣無力突破6.45元兌1美元關卡。

在上周五強勁的非農就業數據發布後，美元動能重新被點燃，美元指數當日大漲0.6%，最高觸及92.84，最終收高在92.80，也導致人民幣當日大幅走貶，匯價一舉走低來到6.48元附近，最終在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則貶值約207點，收在6.4816元，貶值幅度0.32%；離岸人民幣對美元(USDCNH)周線則貶值約142點，收在6.4747元，貶值幅度0.22%。

上周為8月份的第一周，銀行間市場流動性明顯寛鬆，長短天期利率皆有所下滑，其間上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)隔夜利率皆落在2%以下，1周則在2.2%以下，1個月期以上各天期SHIBOR利率同樣走低，各天期下滑點數約略5bps。

離岸人民幣利率方面，在跨過月末時點後，資金緊俏情況亦有所緩和，離岸人民幣香港銀行同業拆借利率(CNHHIBOR)隔夜利率已回落3%以下，全周落在2.24883%~2.7355%間，仍高於SHIBOR隔夜利率，境內外人民幣利差持續維持，離岸人民幣香港銀行同業拆借利率(CNHHIBOR)曲線較SHIBOR高出65~39bps。

公開市場方面，上周人民銀行恢復每日百億元人民幣的7天期逆回購操作，利率持平於2.2%，全周淨回籠人民幣400億元。連續在6月及7月採行月末調增、次月初回籠的做法，意味著人民銀行彈性操作的方式逐步定型，將有助穩定資金面的預期。

人民幣 失業率

延伸閱讀

疫情期間美國最賣座電影是它！但全球賣座還比不過這部

富國霸佔疫苗恐釀禍 成新變種破口

富國搶打COVID疫苗追加劑 專家：恐導致疫情惡化

中市模範生獎座大陸製違法？ 教局：專家審查符國產品

相關新聞

立委核二廠考察 台電：已深刻檢討完成改善措施

針對日前核二廠2號機因人為疏失跳機，立法院經濟委員會今（9）日赴核二廠考察，台電表示，為避免類似情形再發生，已完成控制室...

旋轉椅誤觸開關釀核電廠跳機 邱顯智點台電3大不可思議

核二廠2號機7月27日因一把旋轉椅觸碰到保護蓋，致使主蒸汽隔離閥關閉，引發跳機意外，原因令人難以接受，時代力量立委邱顯智...

日月光、華泰電子等大廠釋出近千個職缺 12日現場徵才

疫情趨緩，找工作動起來！楠梓科技園區徵才活動8月12日登場，包括日月光（3711）、華泰電子等知名大廠將釋出近千個工作機...

核二跳機意外究責 台電董事長：懲處層級上到總經理

針對核二廠2號機7月27日因一把椅子觸碰到保護蓋，致使主蒸汽隔離閥關閉引發跳機意外。台電董事長楊偉甫今天說，懲處層級上到...

為閃清潔員滑椅子撞擊核二跳機 台電：犯最低級的錯誤

核二廠2號機7月27日因一把椅子觸碰到保護蓋，致使主蒸汽隔離閥關閉引發跳機意外，十多名立委今天前往考實並實勘，台電模擬事...

疫情趨緩 財經部會陸續恢復實體記者會

隨疫期趨緩，政府部會及企業運作漸回常軌，國發會、主計總處等財經部會近日陸續宣布恢復實體記者會，但人員進出須遵守實聯制、全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。