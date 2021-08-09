萬海上半年獲利336.87億元 EPS 15.19元

萬海（2615）上半年獲利繳出佳績，今 (9) 日公告第二季財報，第二季稅後純益 189.95 億元，季增 29.28%、年增 1,034%，每股純益 8.56元；上半年稅後純益 336.87 億元，年增 1,816%，每股純益 15.19 元。

萬海第二季營收 480.17 億元，毛利率 51.40%，季增 1.82個百分點、年增35.08 個百分點、營業利益率 47.56%，季增 2 個百分點、年增 37.38 個百分點；稅後純益 189.95 億元，季增 29.28%、年增 1,034%，每股純益 8.56元。

萬海上半年營收866.33億元，年增 153%；毛利率 50.59%，年增 37.97個百分點；營業利益率46.67%，年增 40.06 個百分點；稅後純益 336.87 億元，年增 1,816%，每股純益 15.19 元。

法人表示，2021上半年，美國線與南美西航線，占公司營收近4成。對照上半年萬海各航線營收貢獻，亞洲近洋線占4成，美國線與南美西航線從去年的21.5％一舉攀升到近4成。美東線六月中才開航，對營收會有更多挹注。

針對市場變化，萬海也表示，最近美國西岸洛杉磯的塞船數量又呈現上升. 亞洲港口也因為近期颱風影響, 回堵得很嚴重. 在第三季旺季有這些狀況，都會減少船班週轉率, 影響整體艙位供應。萬海會計畫進行將資源就優先投放在看好的市場。從去年佈局到現在，開了幾條航線，看起來營收，還有獲利的結果都是正面的。所以，我們對今年下半年的態度還是審慎樂觀的。