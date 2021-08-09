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晶華第2季、上半年獲利優 子公司營運為業績增溫

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華在子公司營運都表現不錯，第2季、上半年獲利還是繳出不錯成績單。晶華提供
晶華在子公司營運都表現不錯，第2季、上半年獲利還是繳出不錯成績單。晶華提供

晶華（2707）在子公司營運都表現不錯下，第2季、上半年獲利還是繳出不錯成績單。晶華今日召開董事會通過2021年第2季財報，營收為10.26億元，比去年同期增加1.51%，稅後淨利為1.13億元，比去年同期增加8.92%。

晶華上半年合併營收為25.72億元，比去年同期的8.46%，本集團子公司達美樂、晶華公寓大廈管理、台南晶英酒店、Silks International以及Silks Global，晶華上半年稅後淨利皆提高合併稅後淨利為新台幣4.08億元，比去年同期增加56.18%，EPS稅後為2.98元，比去年同期1.85元成長。

今年1至5月初疫情相對穩定，加上春節連假國旅需求暢旺，營運逐漸回穩。然而，自5月15日後台灣爆發社區感染，疫情提升至三級管制，禁止國內旅遊及餐廳內用服務，對觀光旅遊業的營運造成嚴重衝擊。

晶華國際酒店集團在面臨疫情高壓下，仍以穩健踏實的經營能力、靈活多元的行銷方案以及嚴謹確實的防疫措施，穩定了集團的營運表現。以台北晶華酒店為例，五月中旬即迅速推出全新的外帶外送服務平台開源搶市，若再加上端午連假節慶商機以及與電商網購平台合作所帶來的營收，6月的餐飲業績已達到原營收的50%以上，為餐飲業績添柴增溫。

隨著全台新冠疫苗覆蓋率提升，疫情警戒調降至第二級，雙北餐廳也重新開放內用，防疫已成為生活新常態，台北晶華酒店日前宣布啟動「防疫2.0計畫」，首部曲結盟台灣半導體照明大廠華興集團、導入「非接觸式--BioLED 365 care UV抑菌技術」，並參考美國衛生福利部疾病管制署（CDC）針對重新開放的公共設施所提出的各項安全衛生建議，持續導入更高規格的防疫硬體設備與軟體服務。

晶華 疫情 營收

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