立委核二廠考察 台電：已深刻檢討完成改善措施

針對日前核二廠2號機因人為疏失跳機，立法院經濟委員會今（9）日赴核二廠考察，台電表示，為避免類似情形再發生，已完成控制室紅線區域加裝實體安全防護隔離設施，並強化管理監督機制及人員訓練，確保未來機組安全穩定運轉。立委另也提出應檢討控制室設置監視及錄影系統。

台電指出，7月27日核二廠2號機因主蒸汽隔離閥關閉，造成機組跳機。經事後偕同原能會調查，事故原因為運轉員不慎移動座椅碰觸主蒸汽隔離閥開關的壓克力保護罩，造成主蒸汽隔離閥關閉，導致機組跳機。

台電表示，針對本次人為疏失引起各界關注，台電深表歉意，已深刻檢討，並利用盧碧颱風接近及假日用電負載較低時，停機完成實體安全防護隔離設施改善工作，項目包括：關鍵開關壓克力保護罩改為具磁性防止移動、增設控制盤面安全防護桿、紅線區域增設紅外線入侵感測儀，以及座椅改成固定式限制移動。同時將持續強化管理監督機制，針對運轉人員進行再教育訓練，督促落實風險意識。

台電進一步表示，針對此次事件已平行展開，要求所有核能及水火力電廠、變電所及重要設備操作盤前管制紅線區域進行實體隔離改善，並嚴禁任何未經授權的人員及物品進入管制紅線區內，以確保電力設施安全運作。

立委另外提到，控制室監視器只有監看沒有錄影功能，台電解釋，監視器是90年代為了監看控制室所設置的，當初員工對於涉及個人隱私有所顧慮，工會也持保留態度，所以才只有監看沒有存檔；但現在為了要提升安全需要，會針對監視系統水平展開檢討，包括監視系統如何針對重要設施留下紀錄、設置位置及目的、以及加強與工會及員工溝通錄影設置地點及角度等，以防止人為錯誤態樣發生。