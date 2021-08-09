台達電與台汽電綠能 簽訂長期綠色購電協議

全球電源管理與散熱解決方案領導廠商台達電（2308）今（9）日宣布，與國內轉供量最大再生能源售電業者台汽電綠能股份有限公司（台汽電綠能）簽訂長期綠色購電協議（Power Purchase Agreement；PPA），採購台汽電集團風力發電裝置量7.2MW，每年轉供台達使用約1,900萬度綠電，以具體行動邁向台達RE100目標—2030年全球所有據點達成100%使用再生電力及碳中和。

此為台達電繼今年三月宣布承諾RE100後，首度簽訂PPA，與事業夥伴攜手運用再生電力共創環境與產業永續的重要里程碑，台達亦成為RE100的台灣會員企業中，首家具備再生能源解決方案技術能力、同時簽訂PPA的企業，彰顯台達積極投入再生能源發展的決心。

2020年台達電主要生產廠區產生的太陽能發電約2,530萬度，購買2.85億度國際再生能源憑證，主要生產廠區再生電力約占整體用電比率55.1%，約為全球據點的再生電力使用達到45.7%。為加速綠電PPA採購，台達也於2021年初跨部門整合成立台達綠能小組，挑選環境衝擊較低的永續發電案場進行現場勘察與評估，以簽訂長期PPA合約為主要目標。

因應再生能源發展條例用電大戶條款上路，加上國際大客戶正式要求供應鏈以綠電生產，再生能源發電需求與日俱增，然而再生能源交易市場尚屬磨合期，造成綠電短期供不應求。面對此挑戰，台達除了積極評估綠電PPA，也致力於開發各式再生能源應用解決方案，以協助發電業者更有效率運用再生能源。台達整合電源管理核心技術投入開發的儲能系統，可藉由智慧控制放電與充電的時間點，提高用電與再生能源發電的匹配率；而台達的再生能源解決方案也廣泛應用於全球不同地區的再生能源案場，例如本次與台達簽訂PPA的合作夥伴台汽電集團，即在台電最大150MW台南鹽田光電場等再生能源案場的建置採用台達集中式三相太陽能變流器，以穩定太陽能發電輸出，雙方亦計畫未來將投入更多資源於再生能源市場合作，為永續發展共創雙贏。