台達與台汽電簽訂長期綠色購電協議 向RE100目標邁出

台達電（2308）9日宣布，與國內轉供量最大再生能源售電業者台汽電綠能股份有限公司（台汽電綠能）簽訂長期綠色購電協議（Power Purchase Agreement；PPA），採購台汽電集團風力發電裝置量7.2MW，每年轉供台達使用約1,900萬度綠電，以具體行動邁向台達RE100目標—2030年全球所有據點達成100%使用再生電力及碳中和。

這是台達電繼今年3月宣布承諾RE100後，首度簽訂PPA，與事業夥伴攜手運用再生電力共創環境與產業永續的重要里程碑，台達亦成為RE100的台灣會員企業中，首家具備再生能源解決方案技術能力、同時簽訂PPA的企業，彰顯台達積極投入再生能源發展的決心。

台達電執行長鄭平表示，台達長期關注氣候變遷，積極參與國際倡議，2017年通過科學減碳目標（Science-based Targets；SBT），訂定以2014年為基準年，2025年達到碳密集度下降56.6%的目標，藉由持續落實自主節能減碳、太陽能自發自用以及購買綠電或國際再生能源憑證三大策略，2020年碳密集度即已超前下降超過55%，亦連續三年遠超越年度階段性目標，再生能源使用比例則已達到全球據點用電約45.7%，從中獲取的經驗，建立台達電進一步迎向RE100新挑戰的信心。

台汽電集團董事長黃順義表示，配合再生能源發展趨勢，台汽電致力於風力發電、太陽光電及地熱等再生能源的開發，是國內第一家同時具備再生能源投資開發、工程承攬、運轉維護及綠電銷售全方位服務的電力事業集團，與台達的合作案可謂強強聯手。

本次轉供的星寶（6130）風場裝置為集團最新建置完成的陸域風機，單一機組裝置容量為3.6MW，是目前國內裝置容量最大的陸域風力發電機組，提供台達最潔淨、有效率且具外加性的綠色能源。未來雙方將持續緊密地合作，台汽電必能扮演企業追求永續道路上強而有力的後盾，期許共創環境永續，共同朝向零碳排放目標邁進。

台達於今年3月宣布加入全球再生能源倡議組識RE100，承諾全球所有據點，將於2030年達成100%使用再生電力及碳中和的總目標，為台灣高科技製造業中，首家承諾於2030年達到RE100目標的企業。台達營運據點遍布全球五大洲，為達成RE100目標，會以自主節能、運用太陽能自發自用以及自行投資再生電力電廠等能力為主，同時評估當地綠電市場的交易成熟度，搭配PPA或再生能源憑證，致力達到承諾目標。

2020年，台達主要生產廠區產生的太陽能發電約2,530萬度，購買2.85億度國際再

因應再生能源發展條例用電大戶條款上路，加上國際大客戶正式要求供應鏈以綠電生產，再生能源發電需求與日俱增，然而再生能源交易市場尚屬磨合期，造成綠電短期供不應求。