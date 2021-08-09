力抗疫情逆勢徵才！台灣麥當勞擴招1,500名正職員工

台灣麥當勞逆勢提供餐飲人才優質的工作機會，即日起全台擴大招募1,500名正職員工！除了提供餐廳襄理36,000元的優質起薪，並首度公開招募「正職服務員」，也是麥當勞全新的正職人員職缺，享有穩定的工作時段，以及比照外商的特休福利，8月底前全台啟動25場面試。

麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，今年除了預計招募200名正職餐廳襄理外，為持續提升服務品質，麥當勞更祭出全新職缺，首度公開招募1,300名正職服務員，希望透過擴編人力打造核心團隊，並提供穩定的工作時段保障，讓正職服務員能專注於顧客服務，創造更貼心且有效率的服務品質。

受國內疫情影響，主計總處統計5月受雇員工比4月減少5.2萬人，其中餐飲業受衝擊最大，穩定職缺成為求職者首選。對正職工作有興趣的求職者，加入麥當勞歡樂友善的職場環境！(麥當勞「缺一不可」招募網站。

麥當勞為了打造核心團隊、持續提升服務品質，首度公開招募的正職服務員起薪27,000元，可享週休二日(週間、週末各選一天)，不僅工作時段「好穩定」，休假也比照正職人員且優於勞基法：全年休假超過123天、到職日起即可享10天特休以及7天家庭日，比照外商特休福利「有保障」；工作滿十年更可享麥當勞特有的「10年特休」，公司提供給薪八週假期，是正職員工最期待的福利。

麥當勞持續打造「多元化的人力池｣，今年亦釋出2,500個計時人員職缺，不論是學生族群、新住民、二度就業、中高齡人才或是退休人士，都是麥當勞積極招募的對象；歡迎喜愛彈性工時、追求自我發展的求職者，踴躍加入麥當勞的大家庭，找到屬於自己的職涯金舞台。