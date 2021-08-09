力抗疫情逆勢徵才 麥當勞擴大招募1500名員工
受國內疫情影響，主計總處統計5月受雇員工比4月減少5.2萬人，其中餐飲業受衝擊最大，穩定職缺成為求職者首選，台灣麥當勞逆勢提供餐飲人才優質的工作機會，即日起全台擴大招募1500名正職員工。
麥當勞表示，除了提供餐廳襄理3.6萬元的優質起薪，並首度公開招募「正職服務員」起薪2.7萬元，也是麥當勞全新的正職人員職缺，享有穩定的工作時段，以及比照外商的特休福利，8月底前全台啟動25場面試；歡迎對正職工作有興趣的求職者，加入麥當勞。
麥當勞人力資源部副總裁藍郁琇表示，今年除了預計招募200名正職餐廳襄理外，為持續提升服務品質，麥當勞更祭出全新職缺，首度公開招募1300名正職服務員，希望透過擴編人力打造核心團隊，並提供穩定的工作時段保障，讓正職服務員能專注於顧客服務，創造更貼心且有效率的服務品質。
根據網路大數據調查「幸福企業10大條件」，網友最愛前三名依序為：完整的員工成長與培訓計畫、休假優於勞基法，以及優良的工作環境。藍郁琇也說，麥當勞提供餐廳襄理3.6萬元起薪，不僅優於企業願意提供大學應屆畢業生的平均月薪，透過完整的培訓制度，最快2年後就有機會晉升至餐廳副理或經理，成為餐廳的專業CEO。
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