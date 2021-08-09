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好消息！無薪假人數減至5.5萬人、餐飲業減最多

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（2）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假家數增至4,447家，人數則減至55,332，一周內減少1,355人，這是這波本土疫情爆發以來首度下降，其中住宿餐飲業減少3,201人最多。記者許正宏／攝影 許正宏
勞動部今（2）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假家數增至4,447家，人數則減至55,332，一周內減少1,355人，這是這波本土疫情爆發以來首度下降，其中住宿餐飲業減少3,201人最多。記者許正宏／攝影 許正宏

我國疫情三級警戒降至二級，各縣市餐飲陸續開放內用，無薪假情勢出現反轉，勞動部今（2）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假家數增至4,447家，人數則減至55,332，一周內減少1,355人，這是這波本土疫情爆發以來首度下降，其中住宿餐飲業減少3,201人最多。

勞動部表示，儘管實施無薪假人數較上周減少逾千人，目前實施無薪假家數創2009年、有無薪假統計以來最高紀錄。

實施無薪假人數在連三周、周周增萬人之後，首度出現下降。其中，住宿餐飲業實施無薪假已連四周新增逾5,000人，亦在本周出現反轉，目前實施無薪假減至1,053家、2萬3,281人，占這期無薪假人數近半。一周之內減少134家、3,201人。

批發零售業本周無薪假亦減少至1,018家、8,187，亦減少775人。

不過，支援服務業本周無薪假卻暴增至936家、5,690人，較上周增加365家、2,047人。運輸倉儲業無薪假情勢持續增溫中，增至179家、7,100人實施無薪假，較上一周增加6家、879人。

無薪假 餐飲業

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