經濟逐步重啟 消費回籠將帶動下半年歐洲經濟成長

富蘭克林證券投顧表示，雖然Delta病毒在全球多處擴散，但此波在歐洲的擴散情況相對並未失控，住院情況亦相對穩定，疫苗的快速普及為主要因素之一，根據OurWorldindata.org的統計，截至8/3至少接種一劑疫苗的人口比例在英國、法國及德國皆超越美國的57.6%，分別達到69.1%、64%及61.6%，而已接種完成的比例則分別達57.1%、48.7%及53.2%，亦高於美國的49.4%。

就英國經驗觀察，雖然感染狀況在七月初一度快速攀升，但在解除疫情封鎖下搭配自我隔離的實施，似乎策略奏效，感染個案快速回落，這也為歐洲的經濟重啟與經濟持續復甦帶來信心。

高盛證券指出，新一波疫情對歐洲經濟衝擊有限，預估隨著經濟逐步重啟，消費回籠將帶動下半年的歐洲經濟成長動能，儲蓄率可望在年底前回落至疫情前水平，此外，即將於九月份到來的德國大選，本次綠黨有望參與組成政黨聯盟，則財政擴張相對值得期待，可望挹注德國經濟。

歐洲過去因經濟成長不佳、脫歐與主權債問題及低成長產業太多，使歐洲市場無法吸引資金流入，今年來資金明顯流入歐洲，其中流入ESG資產依然強勁，雖然歐洲股市市值佔全球僅17%，但ESG資產占比則達27%，預估在企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢、經濟逐漸走出低通膨陰霾、股票評價面優於債券及ESG的投資吸引力下，歐洲股市以望持續吸引投資人目光。

此外，隨著歐洲復甦基金的啟動撥款，以綠能、數位轉型和經濟回穩的投資計劃為三大主軸的下世代歐盟計畫正式啟動，將直接嘉惠相關產業，在類股輪動加速下，建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心，掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。