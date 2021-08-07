超熱！住宅補貼計畫10.6萬戶 開辦首周湧入12萬戶

內政部營建署表示，110年度住宅補貼自8月2日起受理申請，計畫辦理10萬6,000戶，開辦首周申請件數即達12萬981戶。營建署提醒，住宅補貼第1次受理申請期間自8月2日至8月31日，有需求但尚未提出申請的民眾，務必在8月31日以前備妥文件提出申請。

營建署表示，今年因應疫情，不開放臨櫃受理，改採線上、郵寄及舊戶同意帶入前次資料方式受理申請，若民眾操作線上申請系統因故中斷，可利用進度查詢功能，經由健保卡卡號驗證後，繼續完成線上申請流程。

根據營建署統計，截至目前，舊戶同意帶入前次資料方式受理案件共10萬3,782戶，新戶申請案件數約1萬7,199戶，其中，線上申請案有1萬5,737戶。

營建署提醒，申請自購住宅貸款利息補貼者，貸款餘額證明要有金融機構戳章；此外，具有重大傷病身分者，需檢附全民健康保險主管機關出具之證明文件，僅截圖健康存摺APP畫面者，因無法識別其身分，無法認列。

部分民眾以為須具有低收入戶或中低收入戶等身分才能申請住宅補貼，營建署表示，住宅補貼申請不限身分，線上申請系統所列的低收入戶、中低收入戶等身分，是為了確認是否可加分、補貼額度及優惠利率之用，若未具有相關身分，無須勾選。

民眾若有任何問題，可撥打諮詢服務專線( 02 ) 7751-7887，即日起至8月31日，周一至周五早上9時至下午5時，電話諮詢以外時間，可email至subsidyonline@wezoomtek.com.tw，系統諮詢客服人員將於隔日上班日儘速回復。