廷鑫第2季獲利4,342.9萬元 創下單季歷史新高

廷鑫（2358）因調漲價格以及出貨規模經濟效益，第2季歸屬母公司稅後淨利4,342.9萬元，創下單季歷史新高，且單季獲利表現超越去年全年。累計上半年營收9.59億元，年增36.55％；歸屬母公司稅後淨利4,027萬元，EPS為0.41元。公司表示，目前鋁合金與皮件在手訂單的出貨排程，到年底都是滿載的狀態，預期下半年將維持第2季的好表現。

為降低鋁價波動的風險，廷鑫鋁合金業務轉型以工業應用為主，並提高代工比重，訂單穩定且議價能力高，受惠下游需求暢旺，第2季調漲鋁合金產品報價與加工費，以及擴產的規模經濟雙重效益，平均毛利率達17.77％，較去年同期大增7.85個百分點。

廷鑫表示，國際鋁價持續上漲，公司鋁合金產品報價隨著鋁價調整，且增加代工比重，在產能滿載的情況下，下半年營收維持在高檔，且毛利率還有上調空間，獲利成長幅度可望超越營收增幅。此外，高附加價值的鋁合金盤元將於第3季開始生產，產量逐季提高，鋁合金業務產品組合持續優化，將是廷鑫未來營收與獲利進一步跳升的動力。

而廷鑫皮件業務因應匯率調整報價，且產能持續滿載，已在第2季末開始貢獻獲利。公司也看好，美國經濟解封的需求強勁，皮件訂單亦是至年底都是滿載，今年的營收與獲利貢獻都將大幅成長。