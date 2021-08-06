經部撂重話 離岸風電業須嚴格防疫、違者連續開罰

防疫最優先！經濟部能源局今（6）日表示，新冠肺炎疫情仍持續衝擊全球，相關防疫工作雖對於離岸風電工程造成影響，但在防疫優先的前提下，經濟部與防疫指揮中心討論後，已規劃因應措施減輕防疫對工程影響，後續則會嚴格執法，要求業者務必切實遵守防疫規定，違者不僅將重罰、且會連續開罰。

同時，能源局也強調，若因業者違規，造成工程延宕無法如期履約，不得列為不可抗力或歸責事由。

能源局表示，除研擬離岸風電防疫措施計畫書外，並於中央流行疫情指揮中心2021年5月17日宣布加強邊境管制後，另提出離岸風電外籍船舶人員入境防疫計畫，已成功協助各開發業者有效降低疫情對風場施工的衝擊。但過去曾有開發商業者在人員管理上，未確實遵守防疫規範。雖未造成破口，但已徒增管理困擾，也提高防疫風險。

能源局指出，已奉中央流行疫情指揮中心訂定「離岸風電防疫措施」及裁罰基準，相關違規者，已依照相關裁罰基準處罰，若無改善則將連續加重開罰。

經濟部重申，在防疫優先的前提下，已為國家能源開發進度考量，爭取對施工影響最小的因應方案。呼籲業者切勿以身試法，真正該憂心的，是如何嚴加落實防疫規範。若業者因違反相關防疫措施規定遭開罰，導致未來工程延宕無法如期履約，均不得列為不可抗力或不可歸責之事由，後續經濟部將依業者行政契約相關違約罰則之約定審慎辦理。