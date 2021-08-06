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核二廠2號機今晚停機 台電：估8月8日重新併聯供電

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

核二廠2號機於7月27日因人為疏失造成跳機，台電今（6）日表示，將藉此次盧碧颱風接近及例假日用電負載較低期間，安排機組於今晚停機，並進行相關盤面實體隔離改善工程及設備檢查作業，預計8月8日晚間可重新併聯。

台電表示，核二廠2號機於7月27日因人為疏失造成跳機後，即提出避免再發生的各項作為，除強化管理監督機制外，並已規劃控制室紅線區域加裝實體安全防護隔離設施，包括加裝盤面保護桿及紅外線侵入感應儀等防護裝置，也將落實人員訓練及宣導，以確保此類事件不會再發生。

台電進一步指出，核二廠2號機預計於今晚在盧碧颱風接近及例假日之用電離峰期間，將機組停機，進行控制室紅線區域內實體安全防護隔離設施的施作，並同時檢查相關設備，以確保機組運轉安全。目前預計於8月8日晚間完成後恢復機組併聯供電，並依程序逐步回升至滿載，確保供電穩定無虞。

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