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台帛旅遊泡泡重啟 旅行社業者估有三大誘因

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

台帛旅遊泡泡有望在8月中下旬重啟，對此，旅行社業者皆樂觀以待，雖然目前官方細則尚未出爐，但業界預期將會有三大誘因，包括開放自由行、免14天檢疫旅館、施打疫苗行政規費僅是關島的一半，整體商機可望大過關島疫苗自由行。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，帛琉旅遊泡泡重啟和4月不同的是，這次還加上疫苗施打，對國人來講，等於除了美國、關島還多了一個選擇。帛琉的優勢是除了疫苗，還兼具觀光旅遊的吸引力，且返台不需要14天檢疫旅館隔離，這是目前包括出境旅遊市場來講，最方便也是最有誘因的。

此外，帛琉之前是要求團進團出，不能有自由行，這一次若開放做自由行，對帛琉團的銷售會很有幫助，主要是當地本來就是一個以自由行為主的市場，團進團出全部時間綁在一起，和當地海島度假型態有很大個差異，較不利銷售。

鳳凰總經理卞傑民也表示，帛琉旅遊泡泡重啟如果比照之前旅遊泡泡規定，吸引力會大很多。不管是5天加強版自主健康管理，加上9天自主健康管理，或是14天的自主健康管理，都比要住防疫旅館來的輕鬆且節省費用，光防疫旅館的住宿費可能就差了三、四萬，但還是要看指揮中心最後如何拍板。

在行程費用方面，旅行社業者估算，帛琉自由行費用有機會在四萬以下，主要是自由行酒店包裝可以有許多不同選擇，團體旅遊費用則會在五、六萬，不論是團體還是自由行近期都會陸續上架，採預售方式，天數依照航空公司航班規劃，目前所知應該會有四天和五天兩個選擇。

旅行社業者也分析，帛琉除了自由行費用可望低於關島，具備價格優勢外，相較於關島打疫苗行政規費為一劑100美金，且需要一次付兩劑費用，帛琉一劑為50美金，僅是關島的一半，因此，在疫苗施打費用上也具備優勢，且與關島相同，亦可選擇嬌生、莫德納或輝瑞疫苗。

自由行 帛琉 關島

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