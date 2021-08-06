勞退新制基金大賺錢 勞工平均有望分紅1.5萬元

隨著疫苗施打、全球景氣回升，攸關勞工退休經濟生活保障的勞退新制基金也大賺錢，截至今年6月底，勞退新制基金大賺1869.1億元，以目前約有1,250萬戶勞工計算，平均每位勞工可分紅約1.5萬元。

勞動基金運用局表示，因全球股市多頭走勢已有一段時間，預計下半年將會大幅震盪，但全球資金市場仍呈寬鬆，全球景氣也持續復甦，勞退新制基金獲利還是有機會再增加。

勞動基金運用局指出，截至今年6月底，勞退新制基金規模逾2.9兆元，收益數為1,869.1億元，收益率6.63%。若以目前勞退新制勞工帳戶數1,250萬計，平均每位勞工可在明年3月分紅約1.5萬元。

勞退新制2005年7月上路，由雇主每月提撥勞工薪資6%到勞工個人帳戶，勞工可自行決定是否相對提撥，最高可自提6%。個人專戶由交勞動基金運用局投資運用，每年3月依前一年盈虧結算，並分配盈虧到勞工帳戶，並且連本帶利持續滾入下一年度投資；勞工須至60歲退休或死亡時才能領回帳戶裡的金額。

勞動部表示，勞退新制實際分配數仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等，每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度而論；勞退新制分配收益預計3月起入帳，勞工屆時就可向勞保局或依勞動保障卡查詢帳戶最新金額。因新制勞退享政府最低保證收益，若60歲退休時帳戶平均收益率低於保障收益，將由政府補貼差額。