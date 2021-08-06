荷包喘口氣！估下周汽油價格每公升下跌0.3元
由於中國大陸與美國製造業PMI表現轉弱、印度Delta病毒肆虐，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.3元，柴油零售價格每公升上漲0.2元。
依照中油浮動油價公式，累算至8月5日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶71.78美元，較上周73.66美元下跌1.88美元，新台幣兌美元匯率27.869則較上周28.009元升值0.140元。
依浮動油價調整機制作業原則，以及考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.3元及柴油零售價格每公升上漲0.6元。
下周油價實際調整金額將於8日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言