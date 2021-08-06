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荷包喘口氣！估下周汽油價格每公升下跌0.3元

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
中油預估，下周汽油零售價格每公升下跌0.3元，柴油零售價格每公升上漲0.2元。記者林伯東攝影／報系資料照
中油預估，下周汽油零售價格每公升下跌0.3元，柴油零售價格每公升上漲0.2元。記者林伯東攝影／報系資料照

由於中國大陸與美國製造業PMI表現轉弱、印度Delta病毒肆虐，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.3元，柴油零售價格每公升上漲0.2元。

依照中油浮動油價公式，累算至8月5日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶71.78美元，較上周73.66美元下跌1.88美元，新台幣兌美元匯率27.869則較上周28.009元升值0.140元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油零售價格每公升下跌0.3元及柴油零售價格每公升上漲0.6元。

下周油價實際調整金額將於8日（周日）中午12時公告於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

油價 中油

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