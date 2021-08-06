全台爸爸好「薪」苦！調查：平均長達4.4年沒加薪

全台爸爸好「薪」苦！yes123求職網今（6）日公布「職場爸爸甘苦與疫情年孝親壓力調查」，職場爸爸平均長達4.4年沒有加薪，多於去年調查的四年，創下八年以來的新高。其中，甚至有11.8%透露，屬於「十年（含）以上」未調薪了。

且調查更發現，還有六成的爸爸坦言，其實目前「沒有」真正自己可支配的零用錢，這也代表自己的收入，可能要「優先」全數支付家用。

職場爸爸不僅「薪」苦，也忙不停。調查顯示，有高達八成的爸爸表示，目前「不能兼顧」事業與家庭；另外也有95.1%透露，自己為了小孩，「曾經因此考慮」換工作。yes123求職網的調查還顯示，「職場爸爸」自評目前的「生活疲憊指數」，平均落在77.9分，高於去年的76.8分；其中甚至有一成六自認指數高達「100分（滿分）」的狀態。

調查還發現，有四成八的職場爸爸，認為自己一年當中，並沒有一天是真正可以休息的；完全享有自己的時間，平均值僅落在2.8天。因此有高達八成九的爸爸透露，「曾經有過」離家喘息一下的念頭；而且想要真正休息的話，平均想一次「至少」連休7.9天。

對於目前的職場經歷，有八成五的職場爸爸透露，「會擔心」中年失業的問題，比例不但高於去年的80.1%，更創下2014年調查以來的新高。至於職場爸爸們擔心失業的原因，在可複選狀況下，主要依序為：「缺乏專業技能」(68.1%)、「因年紀造成的職場歧視」(63.2%)、「擔心公司裁員、倒閉、遭併購」(50.6%)，以及「擔心公司實施無薪假、減薪」(45.4%)、「升遷卡關」(37%)。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，接連兩年碰上「疫情年」，完全無法解決「長期凍薪」窘境，還要想辦法應付生活開銷、貸款，經濟壓力如影隨形。雖然生活中有了小孩以後，算是一個「甜蜜負擔」，但職場爸爸卻更擔心工作壓力、工時，是否導致家庭和事業失衡，甚至影響親子關係。

因此，楊宗斌建議，不論是透過政府或企業力量，都要從照顧「員工全家人」的角度出發，打造對職場爸爸更為友善的工作環境，並且協助他們投入「在職進修」，學習第二專長，減少對未來中高齡失業的恐慌感。

上述「職場爸爸甘苦調查」部分，是由yes123求職網於2021年7月13日到7月26日，以網路問卷進行抽樣，調查「有小孩且有工作的」男性會員，有效問卷共1,207份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%。至於〝疫情年孝親壓力調查〞部分，是於2021年7月20日到8月2日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上的求職會員，且「爸爸或岳父、公公」健在，有效問卷共1,285份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。