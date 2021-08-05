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主計總處：原物料價格居高檔 下半年仍有物價壓力

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

主計總處今（5）日發布7月消費者物價總指數（CPI）年增1.95%，雖然守住2%警戒線，主計總處認為，國際原物料價格仍居高不下，下半年廠商仍有物價調漲壓力。

主計總處指出，7月CPI年增1.95%，躉售物價年增率為11.77%，較6月幅度擴大。

主計總處簡任視察曹志弘分析，觀察7月各項國際農產品，漲跌都有，但是金屬產品都呈上漲，原油更呈現大漲，除了去年低基期因素外，隨著疫苗施打，以及景氣復甦，需求上漲，供應跟不上，因而推升價格。

曹志弘進一步分析，變種病毒肆虐，8月初國際農工原物料又有些下跌，近期隨著供給及需求交互影響而變動，但即使價格下跌，但價位仍然是相對居高不下，上游廠商感受到躉售物價會非常明顯，下游廠商則是採減少促銷及優惠因應，但未來是否會反映在零售價格，則要密切關注。

曹志弘表示，國內CPI的高點應是在5月；但因為國際農工原物料價格仍處高檔，「下半年物價壓力仍在」，民生物價是否會反映，須視廠商訂價策略及國內民生需要消費而定。

物價 原物料 CPI 消費者物價指數

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