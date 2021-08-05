物價上漲超有感！17項民生物資年漲3.01%

主計總處今（5）日發布7月消費者物價總指數（CPI）年增1.95%，主要是受到國際油價大漲及天候因素致蔬菜價格上漲所致。

7月政院關切的17項重要民生物資CPI年增率為3.01%，為2019年1月、逾2年半以來最大漲幅。其中，雞蛋較去年同期上漲12.32%、豬肉漲6.64%，創2015年3月以來最高漲幅。

今年4月CPI年增率突破2%，5月更攀升2.47%新高，6、7月CPI回落至2%以下，7月CPI年漲1.95%，仍處在相當高的水準。

主計總處指出，7月CPI 較上年同月漲1.95%，主因國際油價續揚，且上年基數偏低，油料費上漲25.87%，機票價格亦上漲24.88%；天候影響蔬菜供給，價格上漲19.91%，加以蛋類、肉類及水產品價格各漲10.17%、5.11%及3.10%所致。惟7月持暫緩實施夏月電價（用電1,000度以下），加以通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；剔除能源後之總指數，即核心CPI，年漲1.29%。

主計總處簡任視察曹志弘強調，近幾個月CPI漲幅較高，主要是因去年疫情低基期效應、以及氣候因素有關，國內無通貨膨脹現象。