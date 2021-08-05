好消息！完全解旱！經濟部：全台水情燈號恢復正常

好消息！完全解旱，全台供水正常。經濟部水利署旱災災害緊急應變小組決定自今（5）日起台中（含北彰化）地區減壓供水黃燈，以及離島澎湖水情提醒綠燈，均同步恢復水情正常，並撤除旱災緊急應變小組回歸常態機制。

台水公司表示，近期受烟花颱風、盧碧颱風及西南氣流鋒面帶來豐沛雨量，各大水庫的蓄水量因此進帳滿滿。

台水公司指出，自2020年9月16日成立旱災緊急應變小組因應這次大旱迄今為止324天，顯示氣候異常造成旱澇不均的影響加劇，且時序已進入颱風季節，於汛期前針對轄管供水區域已完成防災整備暨特別檢驗高達4,948項次數，檢（測）試不合格設備及設施均已改善完成，戮力穩定供水並開創自來水經營的新風貌。