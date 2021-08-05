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七月消費者物價指數擴大為1.95%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處今天公布七月消費者物價指數（CPI）年增1.95%，漲幅較6月1.89%擴大，但仍在2%以下，連兩個月未破二。主要原是油料費續受低基期因素影響，加上機票、菜、蛋類及肉類等價格都上漲。倒是因為疫情禁止內用，廠商祭出優惠，外食費漲幅只有0.29%，是金融海嘯以來最低。

主計總處表示，五月CPI2.47%應是今年高峰，目前暫無通膨現象，但國際農工產品及原物料價格續漲，下半年物價壓力仍在，廠商是否因成本漲價反映在零售價格，要看供需及民眾消費狀況，值得持續密切關注。

今年四、五月都因低基期因素，CPI破二，五月更上升為2.47%，引發各界關注，六月跌到1.89%，七月持續破二。不過六、七月CPI都受到暫緩實施夏月電價抑制，七月是用電一千度以下未實施夏月電價，電價下跌9.98%，抑制CPI約0.1個百分點，也就是說，如果如期實施夏季電價，七月CPI也會破二。

七月CPI各大類中，變動最大者仍是交通及通訊類，年漲6.95%，主因是國際油價續揚，且去年基數偏低，油料費上漲25.87%，機票價格也上漲24.88%，不過通訊設備價格下跌8.59%，抵消部分漲幅。另外，由於天候影響供給，蔬菜價格上漲19.91%，蛋類、肉類也各漲10.17%及5.11%。

至於與民眾日常生活關係較密切的17項重要民生物資平均CPI，年增率擴大至3.01%，為31個月來最大漲幅。其中雞蛋上漲12.32%最多，豬肉上漲6.64%居次、為近77個月來最大漲幅。主計總處表示，本月蛋類漲幅較上月已下降，但豬肉因為小豬年初養成慢，加上國人在疫情期間自煮需求量大，因此七月漲幅大，但八月價格已回穩。

另一個漲幅明顯的是衣服清潔劑漲5.94%，是98年8月(近145個月)以來最大漲幅，官員說，主要是防疫期間廠商減少優惠，另外去年基期低有關。

若扣除蔬果及能源，7月核心CPI漲1.29%。

CPI 電價

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