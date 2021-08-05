工業區紓困方案延長 經濟部：持續推動至明年6月

經濟部工業局今（5）日表示，工業局轄管的62處工業區，推動營業額較同期衰退達50%以上的公設用地及國有房舍給予租金減半、公共設施維護費及污水處理使用費緩繳的紓困方案，將延至2022年6月30日，以協助區內廠商挺過疫情。

經濟部指出，考量新冠肺炎疫情持續影響工業區內工廠營運業績，為減輕產業衝擊，並配合衛生福利部修正公告「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」（施行期間自2020年1月15日起至2022年6月30日止），因此工業局轄管的62處工業區紓困方案也將持續推動至2022年6月30日。

工業局指出，經濟部於2021年1月4日公告的「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間工業區紓困方案」施行期限已於2021年6月30日截止。為減輕工業區廠商的財務負擔，修訂「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間工業區紓困方案2.0」，針對營業額較去年衰退達50%以上之廠商給予公共設施維護費及污水處理使用費緩繳一年且免計息（期間為2021年7月1日至2022年6月30日)；另針對公設用地及國有房舍出租（如幼兒園、餐飲業等產業）則給予租金減半（期間為2021年6月1日至2021年12月31日），以協助廠商度過難關。

此外，工業局也提醒，因配合國家能源政策、能源法規執行期限、地方回饋承諾事項及相關優惠不重複等源則，工業區紓困方案針對再生能源發電業者或已經申請租金緩繳的廠商，不適用本次方案。另提醒廠商再申請前，可以洽詢當地工業區服務中心確認是否符合申請資格。