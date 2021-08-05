糖協前董座遭控挪用公款 國營會：全力配合調查

台灣糖業協會前董座張有惠被控挪用公款，經濟部國營會指出，過去張有惠在任內就有爭議事件，糖協在處理同時，於內部帳務發現可能涉及背信的事證，因此提出檢舉，糖協強調，將全力配合調查，並委託律師採取必要行動，以維糖協權益。

台灣糖業協會於1955年台糖接辦原由台灣製糖株式會社社長武智直道成立的「武智紀念財團」，並繼受該資產而登記設立，由台糖聘派董監事。國營會表示，但糖協董事會於2000年4月由張有惠主導變更章程，改由糖協聘任董監事，導致台糖與經濟部失去糖協控制權。糖協並於2005年3月再度變更章程，更名為武智紀念基金會（武智）。

2012年5月在經濟部要求下，台糖提起變更章程訴訟，2013年12月台北地方法院裁定，修改章程更名恢復為財團法人台灣糖業協會，董監事由台糖聘派。期間歷經武智提出抗告、更審及再抗告，2015年10月高院駁回，確定上述裁定，並在2016年完成移交、2017年完成變更章程、主導權回歸政府掌握。

但是，因張有惠等人遲遲不願辭去董監事職務，糖協於2015年5月向台北地方法院遞民事起訴狀，確認張有惠等12人董監事委任關係不存在，2019年8月最高法院判決定讞後，糖協啟動追討該期間張有惠等人董監事薪酬等不當得利的作業。

糖協因為大量檢閱過去文件，發現有特定補助案件可能涉及背信，經請律師協助進行內部調查後，糖協於2020年1月向台北市調查處檢舉，張有惠侵占數百萬元，市調處爰陸續向糖協索取相關資料辦理。

國營會表示，本案目前由台灣台北地方檢察署啟動調查，地檢署已於2021年8月4日赴糖協辦公室借調相關案卷。本案進入司法程序，糖協將繼續全力配合地檢署調查作業，並委任律師後續採取必要行動，以維糖協權益。