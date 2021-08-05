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麟洋配相關商標人人搶註冊！智慧局審查時間出爐

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
目前已有一件與麟洋配奪金決定性畫面相關之商標申請案件。翻攝自智慧局商標檢索系統
目前已有一件與麟洋配奪金決定性畫面相關之商標申請案件。翻攝自智慧局商標檢索系統

「麟洋配」在本屆東奧羽球男雙金牌戰的最後決勝點引起眾人矚目，「決勝點」、「Taiwan in」相關圖文一夕爆紅，不少人搶著想註冊商標，並製作周邊商品。經濟部智慧局今（5）日表示，確實有民眾已用類似圖樣申請商標註冊，該案於今年8月1日已提出申請，預估約於2022年1月審查，能否註冊仍要看是否符合商標法的規定。

智慧局表示，申請商標要能夠取得註冊保護，必須具備指示商品來自特定廠商的功能。如果已經是被廣泛使用的流行用語或圖案，因為表達特定概念，形成社會的共識，很難具備指示特定來源的功能，就不適合讓特定廠商或個人取得商標專用權，而妨害到公眾的使用自由。

此外，智慧局也提到，本案商標圖樣中的文字「Taiwan」已確定不能取得專用權利，至於主要圖形來自「麟洋配」致勝點的電腦判讀圖案，審查上將會考量是否具備可指向商品來自特定廠商的功能、以及廣泛使用形成社會共識的狀況，由智慧局審查官進一步專業審查。

台灣「黃金男雙」麟洋配在奧運男子羽球雙打項目過關斬將、替台灣拿下金牌，尤其最後一戰的關鍵球被判讀為「in」，網路立刻出現帆布包、信用卡、紀念T衣服、杯子等各式商品慶祝，近日更有民眾在7月31日奪冠隔天搶註商標，經濟部智慧局商標註冊系統出現有人以「決勝球壓線，Taiwan in!」申請註冊商標，申請21、24、25三類用於杯子、毛巾、服裝等類別。

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