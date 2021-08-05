自己員工自己培訓 企業最高可獲360萬元補助

因應國內新冠肺炎（COVID-19）疫情，勞動部勞動力發展署為鼓勵企業僱用15至29歲青年，推動「青年就業旗艦計畫」，並配合行政院通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例延長擴大補助措施，訓練每名青年最高可獲得補助10.8萬元，每家企業最高補助360萬元，呼籲企業在疫情期間自己培訓人才。

疫情對國內產業及就業市場的衝擊，發展署於2020年推動「108學年應屆畢業青年就業措施」，以提升企業於疫情期間用人意願，增加青年就業機會，其中亦擴大辦理青年就業旗艦計畫，如果企業在訓練期間提供學員薪資達3萬元以上，訓練期間延長為9個月，訓練每名青年最高可獲補助10.8萬元，2020年計補助2,441家事業單位，有1萬1,720名青年參與。

發展署表示，企業因疫情升溫對用人需求恐趨保守，為協助即將投入就業市場的職場新鮮人跨越技能不足或經驗不足的障礙，配合行政院延長嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，持續擴大補助青年就業旗艦計畫，企業於2021年7月1日至2022年6月30日申請辦理訓練，並提供學員訓練期間薪資3萬元以上，在訓練人數不逾該單位僱用員工人數25%之情形下，訓練34名青年最高可獲補助360萬的工作崗位訓練費。

發展署呼籲企業「自己的員工自己訓練」，透過青年就業旗艦計畫，可安排職場導師制度，指導青年在工作崗位學習實務技能，在不穩定的疫情時代，穩定公司人力資源。有意願的企業或青年朋友，如果想進一步瞭解青年就業旗艦計畫擴大補助內容，可撥打免付費客服專線0800-777-888，將由專人提供諮詢服務，亦可至「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎協助專區」及「台灣就業通網站」查詢。