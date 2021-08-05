史學大師余英時與世長辭 唐獎創辦人尹衍樑感恩與懷念

唐獎首屆漢學獎得主、享譽國際的史學大師余英時（Yu Ying-shih）美國時間1日在紐澤西普林斯頓於睡夢中安詳過逝，享耆壽91歲，唐獎教育基金會創辦人尹衍樑獲悉，對其畢生在漢學領域的貢獻表達感恩與懷念。

唐獎教育基金會今（5）日發文指出，余英時教授誕生於1930年1月22日，以中國思想史及文化史見長，中西方學界皆推崇其為21世紀中國史學泰斗，1974年獲選為中央研究院院士，2006年12月獲頒美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize），2014年因其深入探究中國歷史、思想、政治與文化，以現代知識人的身份從事中國思想傳統的詮釋工作，闡發中國文化的現代意義，論述宏闊、見解深刻，獲選為唐獎首屆漢學獎，2014年親自來台領獎，是近年難得在台公開露面。

中央研究院今日也發表「一代史學家殞落 本院余英時院士辭世」一文，指出余英時院士出生於中國天津，先是師從國學大師錢穆，後赴美國哈佛大學取得博士學位，專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代最具影響力的華裔知識分子，在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演開創性的角色，西方學界皆推崇其為二十一世紀中國史學之泰斗。

中研院指出，余英時為美國普林斯敦大學榮譽教授，曾任美國密西根大學副教授、美國哈佛大學教授。一生獲頒多項海內外學術榮譽，包含1991年獲行政院文化獎、2004年美國哲學會（American Philosophical Society）院士。

唐獎教育基金會指出，余英時教授提掖後進亦是不遺餘力。自2015年至2019年將唐獎1,000萬研究補助費，委託中研院史語所設立「余英時先生人文研究獎」，鼓勵數十名年輕學者及博士生投入人文研究，深具傳承及推廣漢學意義，陳振川謹代表唐獎教育基金會全體向他家人及同事致以深切慰問。

唐獎執行長陳振川回首昔日與余英時教授互動，余英時教授曾說，台灣有很好的人文社會科學基礎，有潛力成為漢學研究中心，勉勵唐獎發揮影響力，提升台灣的文化精神層面，讓社會重回理想主義。