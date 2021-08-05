8月9日最後期限 自營作業者領3萬元津貼有4萬人未申請
勞保局辦理今(2021)年自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼發放作業，經勾稽比對勞工保險資料與其他政府機關資料，符合本年度勞工生活補貼資格的勞工估計有191萬人。經統計截至今年7月28日止，勞保局已核付183萬7,174人，達成率96%。而經扣除已領取其他機關同性質補貼者，尚有4萬餘人仍遲未上網登錄申領。
勞保局提醒，本項補貼登錄期限至今年8月9日止，符合補貼資格且尚未登錄帳號的勞工朋友，請儘速至勞保局全球資訊網登錄勞工本人帳號、聯絡手機及地址，勞保局將儘快撥款入帳。
勞保局特別呼籲，疫情警戒期間，不臨櫃、不群聚，避免前往職業工會、勞保局各地辦事處聚集及洽辦，以免違反防疫規定及發生群聚染疫風險。如有疑義，可撥打勞保局諮詢電話 02-2396-1266轉分機5555，或勞動部1955專線洽詢。
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