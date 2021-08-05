行政院修正《民法》 贍養費請求不再囿於有無過失

行政院今（5）日於院會通過《民法》親屬編修正，刪除現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」之要件，並明定贍養費的給付程度應依「贍養權利人之需要狀況」及「贍養義務人之經濟能力」來權衡。

行政院通盤檢討我國贍養費制度，以符合消除「對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）建議意旨，以及符合社會實際需求，有鑑於此，行政院今日於院會拍版修正《民法》親屬編。

法務部說明，本次通過的修正，有五大重點。第一，將現行請求贍養費限於「無過失」及「裁判離婚」之要件予以刪除；第二，明定贍養費請求權及未到期之定期金給付，因贍養權利人再婚或死亡而消滅。

第三，明定贍養費之給付程度應依「贍養權利人之需要狀況」及「贍養義務人之經濟能力」而為權衡；第四，明定贍養費請求權自離婚時起5年間不行使而消滅等。

法務部表示，本次修正明確規範請求贍養費之要件、方式，將使離婚後財產上效力之規範更臻完善，保障因離婚而無謀生能力者之生活，並符合CEDAW建議之要求。