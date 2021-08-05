運動熱！體育用品業產值今年可望突破600億元再創新高

2020東京奧運中華隊佳績頻傳，不僅國內掀起一股運動熱，經濟部今（5）日表示，我國體育用品業產值也迭創新高，今年可望突破600億元。經濟部統計處副處長黃偉傑分析，主要受惠於全球運動健身風行，加上國內業者產品多樣化、品質佳，使得我國體育用品成功打進國際知名度假飯店及大型連鎖健身俱樂部。

根據最新發布的統計資料顯示，我國體育用品產值自2016年起逐年增加，在2019年跨越500億元門檻，2020年產值升至598億元，連續五年創歷史新高，年增13.4%。今年受惠歐美健身器材需求成長，帶動我國體育用品產值擴增，累計1~5月產值353億元，年增96.4%，預估今年全年產值可望突破600億元。

經濟部統計處指出，室內健身器材為我國體育用品業成長的主力，2013~2019年約占4~5成左右，2020年受疫情影響，在家運動風氣取代至健身俱樂部習慣，則帶動家用跑步機、踏步機等需求增加，占比快速躍升至六成以上，產值達359億元，年增35.7%，2021年1~5月在歐美疫情減緩，民眾至健身房運動頻率增加，以及在家健身需求仍殷之雙重加持下，產值攀升至229億元，年增1.5倍。

高爾夫球用品則在2019年受美中貿易影響，部分廠商訂單移回台灣生產，產值升至123億元，年增10.3%，但2020年受疫情影響，國外封城壓抑消費需求，致產值減為107億元，今年則隨國外防疫措施降級解封，各球場陸續開放，推升球具品牌廠拉貨力道，1~5月產值59億元，較去年同期成長50.6%。

而我國體育用品直接外銷比率則是超過九成，以美國為主要出口市場。經濟部統計處指出，2013年以來除2015年、2016年因全球景氣趨緩，我國體育用品出口呈下滑外，其餘各年均呈成長趨勢，2020年體育用品出口值達22億美元，年增17.4%，主要出口市場以美國（占59.1%）居首，年增34.5%最為顯著；中國大陸（占6.1%）居次，年減21.5%，日本（占5.5%）及英國（占4.7%）再次之。2021年1~6月出口值為17億美元，續增106.1%。

至於我國體育用品業工廠主要集中於台中、彰化及台南市，根據工廠校正及營運調查結果顯示，2019年我國體育用品業工廠營運家數467家，從業人員約1.75萬人，以中小型廠商為主，員工200人以下工廠占96%，主要集中於中南部，其中台中市161家（占34.5%），彰化及台南市各70家（各占15.0%），三者合計占64.5%，為我國體育用品生產重鎮，而我國主要體育用品業涵蓋球類用具、田徑用品、衝浪板、滑雪板、溜冰鞋、釣具、體操及健身器材等產品製造。