快訊

MLB／單季6勝、5連勝都創新高 投手大谷生涯第10勝到手

美撤軍阿富汗惹議 電影《戰爭機器》早預言？

運動熱！體育用品業產值今年可望突破600億元再創新高

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
2020東京奧運中華隊佳績頻傳，不僅國內掀起一股運動熱，經濟部今（5）日表示，我國體育用品業產值也迭創新高，今年可望突破600億元。圖／經濟部提供
2020東京奧運中華隊佳績頻傳，不僅國內掀起一股運動熱，經濟部今（5）日表示，我國體育用品業產值也迭創新高，今年可望突破600億元。圖／經濟部提供

2020東京奧運中華隊佳績頻傳，不僅國內掀起一股運動熱，經濟部今（5）日表示，我國體育用品業產值也迭創新高，今年可望突破600億元。經濟部統計處副處長黃偉傑分析，主要受惠於全球運動健身風行，加上國內業者產品多樣化、品質佳，使得我國體育用品成功打進國際知名度假飯店及大型連鎖健身俱樂部。

根據最新發布的統計資料顯示，我國體育用品產值自2016年起逐年增加，在2019年跨越500億元門檻，2020年產值升至598億元，連續五年創歷史新高，年增13.4%。今年受惠歐美健身器材需求成長，帶動我國體育用品產值擴增，累計1~5月產值353億元，年增96.4%，預估今年全年產值可望突破600億元。

經濟部統計處指出，室內健身器材為我國體育用品業成長的主力，2013~2019年約占4~5成左右，2020年受疫情影響，在家運動風氣取代至健身俱樂部習慣，則帶動家用跑步機、踏步機等需求增加，占比快速躍升至六成以上，產值達359億元，年增35.7%，2021年1~5月在歐美疫情減緩，民眾至健身房運動頻率增加，以及在家健身需求仍殷之雙重加持下，產值攀升至229億元，年增1.5倍。

高爾夫球用品則在2019年受美中貿易影響，部分廠商訂單移回台灣生產，產值升至123億元，年增10.3%，但2020年受疫情影響，國外封城壓抑消費需求，致產值減為107億元，今年則隨國外防疫措施降級解封，各球場陸續開放，推升球具品牌廠拉貨力道，1~5月產值59億元，較去年同期成長50.6%。

而我國體育用品直接外銷比率則是超過九成，以美國為主要出口市場。經濟部統計處指出，2013年以來除2015年、2016年因全球景氣趨緩，我國體育用品出口呈下滑外，其餘各年均呈成長趨勢，2020年體育用品出口值達22億美元，年增17.4%，主要出口市場以美國（占59.1%）居首，年增34.5%最為顯著；中國大陸（占6.1%）居次，年減21.5%，日本（占5.5%）及英國（占4.7%）再次之。2021年1~6月出口值為17億美元，續增106.1%。

至於我國體育用品業工廠主要集中於台中、彰化及台南市，根據工廠校正及營運調查結果顯示，2019年我國體育用品業工廠營運家數467家，從業人員約1.75萬人，以中小型廠商為主，員工200人以下工廠占96%，主要集中於中南部，其中台中市161家（占34.5%），彰化及台南市各70家（各占15.0%），三者合計占64.5%，為我國體育用品生產重鎮，而我國主要體育用品業涵蓋球類用具、田徑用品、衝浪板、滑雪板、溜冰鞋、釣具、體操及健身器材等產品製造。

延伸閱讀

振興券行政費用 經濟部：與去年三倍券22億相近

五倍券花百億印紙本？經濟部否認：費用和三倍券差不多

台南山上工業區傳工廠火警 2員工受傷送醫

經濟部：青創貸款利息補貼 延長至2021年底

相關新聞

疫後大贏家！解密momo出貨為何比PChome快、真正目標是全聯？

本土疫情加劇的2個月，電商龍頭momo業績、市值屢創新高，拉大與對手PChome的差距。《天下》從物流佈局、使用者體驗、財務操作到集團策略，解密momo做對了什麼？什麼基因才是企業疫後的生存法則呢？

幫歐巴馬寫過演講稿的台灣女婿 如何讓麥肯錫加倍投資台灣？

當許多外商服務業棄守台灣，全球顧問龍頭麥肯錫，在台悄悄人數倍增，還打敗東京、首爾、上海和新加坡，爭取到亞洲數位中心，成為外商中少數逆勢加碼的異數。移民二代、不到40歲的台灣區總經理章錦華，是怎麼辦到的？

不變種、就淘汰！疫情催生4大新物種 哪些行業解封後也回不去？

世紀大疫，催生服務新變種。momo市值大贏PChome近13倍，下半年瞄準全聯；嘉義林聰明魚頭接班人踏入直播間，少了內用、業績不墜；新光三越2萬櫃姐隔空營業；君品線上婚禮極盡客製化；花蓮慈濟5G看診，讓偏鄉民眾省去舟車勞頓。他們怎麼創造奇蹟？台灣又該如何掌握疫後商機？

運動熱！體育用品業產值今年可望突破600億元再創新高

2020東京奧運中華隊佳績頻傳，不僅國內掀起一股運動熱，經濟部今（5）日表示，我國體育用品業產值也迭創新高，今年可望突破...

國人退休金愈存愈少！補足資金缺口靠這兩招

勞保恐破產，疫後經濟挑戰也令國人憂心存不夠退休金。其實，用對「兩招理財基本功」，就有機會及早準備、補足退休金缺口。

【台積找隊友】現職工程師：薪資絕不會令人失望 但也不想待到退休

目前在台積電年資已有5年的一位工程師小胡（化名）表示，當初他找工作時，幾乎周遭的同學，都是抱著找到一家好公司待著，甚少會去仔細思考未來的生涯規劃。台積電是他畢業後應徵的首選。為了順利考上，除了自己投履歷到台積電，也上104人力網站應徵，還拜託已經在台積電工作的學長幫忙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。