國人退休金愈存愈少！補足資金缺口靠這兩招

勞保恐破產，疫後經濟挑戰也令國人憂心存不夠退休金。其實，用對「兩招理財基本功」，就有機會及早準備、補足退休金缺口。

根據台灣人壽與政治大學商學院針對25歲以上民眾進行的「台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查，國人「退休信心指數」居然連續兩年不及格，每2個「未退休族」中，就有1人表示退休金準備不足，更有超過七成四的民眾悲觀地認為，未來政府年金給付將會調降。

民眾對退休沒信心，對長照也悲觀

與退休生活最相關的莫過於長照問題，然而民眾也對於長照方面不太有信心。根據調查，逾６成的未退休族表示，不熟悉長照2.0制度與商業長照險；且有64.5％的未退休族未規劃長期照顧險。

民眾有多不熟悉長照資訊？調查顯示，超過5成的未退休族，希望將來老了可入住養生村，但多數人希望每月花費在3萬元以下，低估了動輒高達8萬的長照費用。政治大學金融學系教授楊曉文指出，顯見他們對臺灣安養照護制度與資訊瞭解仍不足夠，也凸顯未退休族對長照瞭解程度，未能因社會走向高齡化而與時俱進。

此外，醫療方面，受訪者也看衰，高達95%未退休族擔心將來健保財務不健全，尤其怕自費項目變多、住院負擔差額增加。

不過比長照好的是，有74.1％的未退休族已投保醫療險，且認為在保障項目與給付金額規劃相對足夠，只是絕大多數未退休族認為，住院醫療險就能因應高齡化社會醫療的保單。

調查：40歲就開始累積退休金，但卻愈存愈少

在這種情況下，國人願意自存的退休準備金卻腰斬砍半。相較去年，受訪者表示願意每月存1萬5086元，今年竟大幅降到每月僅存8216元；長照準備金額的6528元相較於去年的9905元，也少了約三分之一。

楊曉文解讀，可能受到Covid-19疫情影響，才會致使民眾減少在退休與長照準備的投入金額，但「想準備但準備金額不足」的現象值得注意。

她更擔憂，55歲以上熟齡世代，高達51.5%尚未進行退休準備，「他們離退休沒有那麼久的人，也沒有多少複利效果的時間了，是我們更擔心的狀況。」

值得慶幸的是，調查發現，過去平均都是43歲才開始計畫退休，從去年降至40歲以下，可見愈多民眾開始思考，如何靠自己活出財富自由的退休生活。

勞保恐破產，靠自己準備刻不容緩

事實上，勞保確實面臨短絀危機，就連保險教授也不看好政府的年金制度。

政大商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓智，根據精算指出，依目前制度去「階段性」增加勞保保費0.5%~12%，但仍將於2027年破產；且赤字23兆，即便增加到18%，也預計會在2035年破產。

若換個方法，去年政府透過撥補200億元，也只不過延後一年破產，假設即便撥補1000億元，2032年，仍舊會看到勞保走向破產命運。

加上國人平均壽命延長，活得太久最怕錢不夠用，與其靠政府，不如靠自己努力理財，提早累積退休金水位。

只是，令人擔憂的是，在調查中竟有高達近4成的未退休族尚未準備退休金，顯見在退休準備上缺乏行動力；今年由於疫情造成的不確定感，不少人理財態度趨於保守，儲蓄與定存退休成為退休金準備最主要的工具，佔50.9%。

楊曉文指出，今年國人使用的理財工具非常兩極。「太保守而選擇定存，恐因通貨膨脹侵蝕掉資產的價值；但太積極買股票，風險又太大。」

退休金補足缺口，靠兩招！

第一招》投資型保單、利變型險種

保險方面，賴玉菁推薦積極理財族群，可多購買「投資型保單」；保守小資族則可選擇資產流動性低的「利率變動型險種」，在繳交保費後，依照宣告利率持續累積保單價值，確保財富穩健增值。

此外，也建議民眾及早開始規劃「長期照顧」險種，有的長照險不論疾病或是意外，只要符合失能照顧狀況，就會按保額的倍數一次性給予保險金。後續如果每年符合長期照顧狀態的話，也會每月再給付分期保險金，可以有效來降低長照需求所帶來的經濟壓力。

楊曉文強調，退休理財這事，不能等到年齡很大的時候才去理財，理財工具使用期間須拉長，透過複利效果長期累積退休金。

第二招》勞退自提6%，可享遞延稅負

黃泓智則傳授一招，那就是善用勞退自提，透過時間複利替自己多賺退休金。

在投報率3%的情況下，25歲開始自提的所得替代率，是40歲的兩倍。

在2005年施行的「勞退新制」中，雇主必須提撥最低6％的薪資至勞工專屬勞退帳戶，勞工也能自行提撥最高6％的薪資。除了能從年輕開始累積退休儲蓄，也能享有「遞延稅負」的節稅效果。

黃泓智精算自提成效，以一位25歲年輕人為例，月領3萬5000元，規劃65歲退休，而退休後還能再平均多活25年，此時若有勞退自提6％，假設年投資報酬率3％，相對於完全沒自提的人，退休缺口總額能從441萬降至150萬元。而每個月須自己補貼的投資金額，也可從4808元降至1638元。

若運氣好，投報率高達6%的話，甚至能完全補足退休缺口，安心退休。

「退休應從小額資金開始理財，積少成多！」黃泓智語重心長提醒，很多人以為退休準備門檻要很高，要等到自己有一個足夠的錢才要開始，但其實反而裹足不前、延誤退休準備進度。

（作者／沈瑜、林子頊 本文出自2021.8.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）