掌握全球熱錢去向？法人：關注三大重點

從2021年全球資金流向顯示，今年上半年股票市場及債券市場都是正流入，貨幣市場也是呈現正流入，但股債市場明顯比貨幣市場多。股票市場第1季正流入為3,623億美元，第2季為2,066億美元，而債券市場第2季則是比第1季增加，正流入1,590億美元明顯高過第1季1,306億美元。富邦證券表示，由此可以看出上半年全球的熱錢都往股債市場移動。

若從市場面來看，美國是資金流入最多的國家，上半年達到3,204億美元，其次是日本425億美元，中國大陸、英國、香港及德國也都是正流入，特別值得注意的是韓國及台灣，上半年都呈現資金淨流出。台灣第1季淨流出是120億美元，第2季則是19億美元，顯示上半年全球整體的資金，主要還是流往世界經濟重心的美國市場。

然而資金主流是流向成長型類股還是價值型類股？富邦證券表示，以2020年來說，科技類股漲翻天，其中又以居家辦公帶動的網通、電動車產業為主，因此，在2020年成長型股票是淨流入，而價值型股票是淨流出。但到了2021年上半年就反轉了，2021年上半年變成價值型類股當道，而成長型類股則呈現淨流出。

今年上半年末，美國聯準會在6月16日的利率決策會議(FOMC會議)中，利率點陣圖釋放出2023年可能升息二次的訊號，透露出寬鬆態度將於未來逐漸轉向，因此造成一陣市場上的恐慌情緒。另外，FOMC會議也正面看待未來美國的經濟表現，將今年GDP預測值由6.5%調高到7%，傳遞出美國經濟將持續復甦的訊號。因此，接下來要觀察下半年的哪些指標就非常重要。

富邦證券表示，上半年最令市場擔心的就是通膨，美國的通膨在今年5月見到一個高點，主要原因是去年5月美國受到新冠肺炎疫情蔓延影響，進行大幅度的封城措施，使得經濟萎縮、信心跌到谷底，創下比較低的基期；時序來到今年5月時，通膨指數才會變得這麼高。假設未來幾個月的月增通膨為零，就可以看到基期的效果將逐漸往下，因此，下半年的通膨基期因素可以說是逐月趨緩。不過，還是要觀察接下來開工的情況、原物料及供應鏈緊縮，整個流通的環節，若進一步緩解，在物價的壓力上相對就比較少。

近期全球新冠肺炎疫情又受到DELTA變種病毒肆虐，確診人數又增加，截至8月3日為止，目前全球確診人數高達2億人，並造成425萬人死亡。至8月3日最近的一周，共新增423萬確診，平均每日新增約60萬病例。目前最有效對抗病毒的方式就是接種疫苗，因此，疫苗接種施打率將是重要指標，接種的速度亦影響全球經濟復甦的速度。全球疫苗接種人口(至少一劑)約28.6%，完整施打人口為14.8%。

富邦證券表示，目前主要國家的疫苗施打率以英國最高，至少施打完一劑的人口比率達69.05%，法國為62.95%，美國也超過一半有57.3%，目前台灣則是33.6%。隨著英國於7月19 日宣布全面解封，鬆綁嚴格防疫禁令，雖然受到DELTA變種病毒影響疫情回溫，每日確診人數增高，但死亡人數並無大幅增加，顯示接受疫苗可以避免重症發生。

再者，以美國銀行業信用貸款未結清餘額來看，金融相關借貸都是逐月往上，代表金融投資相關的市場有一股很強的資金力量在支撐著，顯示離熊市還有很遠的距離。

在實體經濟裡面，工業、商業這幾個月也都有一個向下的穩定狀況，如果未來經濟在解封後這些貸款餘額可以用於工業或商業，會造成一個良性的循環。富邦證券表示，除了銀行餘額的資金貸款動向以外，從美國實質個人支出來看，從去年底至今，餐飲服務、航空、旅館的支出，整個動能都逐步向上。這也是為何今年上半年整個資金會從成長型類股轉向價值型的類股，接下來亦會進入到實體的經濟。