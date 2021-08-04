電動車當行動電源 台電本島首座V2G智慧充電示範場啟用

台電於台大、台科大旁的台北市區營業處民眾洽公停車場設置電動車智慧充電示範場，今（4）日起開放民眾免費使用。台電表示，現場設有2具50kW(千瓦)的直流雙槍充電樁，因具雙向充放電功能，透過V2G(Vehicle-to-Grid)技術，搭配有放電功能的電動車還能將電回送給電網。

台電今日上午於台北市區營業處舉辦「電動車V2G充電樁暨智慧電能管理系統啟用典禮」，由台電副總經理王耀庭代表，與遠傳電信企業暨國際事業群副總李明憲、台灣區電氣工程工業同業公會台北辦事處主委陳建富等貴賓，共同見證台電本島首座電動車智慧充電示範場啟用，現場更實際找來Tesla Model 3、Nissan LEAF與Audi e-tron等3台電動車展示V2G雙向充放電功能。

台電說明，近年致力推動電力智慧化、電力物聯網等數位轉型創新應用，去年底於金門設置電動車智慧充電示範場，整合發電、儲能與用電端打造「智慧低碳示範島」，如今與遠傳聯手於本島設置首座示範場域，除可連結智慧電網發展，也盼為電動車產業盡一份力。

台電指出，現有電動車充電為從電網單向朝電動車供電的G2V模式(Grid-to-Vehicle)，而台電充電示範場設有2具功率達50kW(千瓦)的直流雙槍充電樁，除一次最多可供4台電動車充電使用外，更具雙向充放電特性，搭配放電功能的電動車(如Nissan LEAF)，即可在電網有電力需求時，將車輛電能回輸至電網，功率可達15kW，化身即時備援電力。

另外，充電樁搭配電能管理系統(Energy management system, EMS)，可藉由EMS遠端監控充電，確保充電安全，並可智慧充電調控，透過排程分散充電時間、避開用電尖峰，提升能源使用效率，維持電網穩定；也可整合EMS與台電預計推出的電動車時間電價，設定充電容量及時間，除充飽電還可獲取離峰充電的優惠價差。

台電說明，此座電動車智慧充電示範場使用美規CCS1及日規CHAdeMO兩種充電介面，可供各廠牌電動車使用，而Tesla需搭配轉接器使用；一台基本款Tesla Model 3約90分鐘內可充達80%以上，Nissan LEAF約1小時內可充滿電，今起於試運轉期間之上班日上午8點至下午5點提供民眾免費充電，民眾需先至區處一樓服務中心登記使用。