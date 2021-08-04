半導體新戰略 經部：台日合作切入高階製造供應鏈

經濟部次長林全能今（4）日表示，受新冠肺炎疫情影響，世界將出現嶄新面貌，全球企業必須建構更有韌性的供應鏈加以因應；日本半導體產業政策正傾向於向國外代工廠招手，並鼓勵國外企業和日本企業聯手半導體研發與製造，也是為了因應不斷擴大的自動駕駛、以及智能工廠 AI晶片需求，為朝向5G時代邁進，致力研發新一代半導體製造技術，而我國智慧機械整體解決方案與日本半導體設備及材料商合作，不僅可推動我國設備商通過日本國際級高階客戶端認證及供應鏈合作，並可藉此切入全球高階市場，形成策略夥伴，以共同搶占全球供應鏈的核心地位。

智慧機械推動辦公室與台灣電子設備協會今日共同舉辦線上「2021第五屆臺日智慧製造論壇」，論壇主軸聚焦於半導體智慧製造應用、全球供應鏈重組的商機合作等議題。論壇由經濟部次長林全能及日本台灣交流協會首席副代表星野光明揭幕，並進行線上開幕致詞。

經濟部表示，今年的論壇總計有60多位日本智慧機械業者及我國設備廠商線上與會，並由台、日智慧製造代表性業者三菱集團-攝陽企業、東京威力科創（TEL）、NTT DATA、均豪精密、台達電子、印能科技等，以智慧製造在半導體的應用案例、智慧機械/智慧製造在半導體產業的技術趨勢等為主題，分享台日雙方在半導體智慧製造產業的發展趨勢及現況，以及智慧製造經驗分享及系統整合技術交流。

值得一提的是，今年論壇並促成我國傑群國際公司與日本長尾製作所簽署台日半導體智慧機械技術及市場拓展合作備忘錄，傑群國際公司與長尾製作所合作後導入符合半導體設備規範生產流程，以深化智慧製造能力，由日本長尾製作所應日本市場需求端，雙方成為策略夥伴並合作協同開發，以切入半導體前段製程設備國際大廠供應鏈。

因應全球疫情對供應鏈體系衝擊是本次論壇討論重點，林全能指出，日本大型企業已有供應鏈全球布局思維，以使其產業鏈不致有斷鏈的危機，我國政府也正推動邁向「亞洲高階製造中心」的目標，其最終目的就在建立完整產業供應鏈以及成為全球智慧製造基地；台、日企業間已在長期互信的基礎下，建立深厚的產業合作關係，歷屆台日智慧製造論壇的舉辦，已促成了雙方諸多在智慧機械與智慧製造產業技術、銷售及供應鏈的合作案例，也期透過此次論壇，藉由日本企業回流或分散投資之轉單效應及全球供應鏈重整契機，持續促成台、日在高階製造及半導體產業設備及材料等供應鏈合作新商機。