電動車成備援電力 台電啟用V2G智慧充電示範場
台電今（4）日舉辦本島首座「電動車V2G充電樁暨智慧電能管理系統啟用典禮」，台電表示，透過V2G（Vehicle-to-Grid）技術，使得直流雙槍充電樁具雙向充放電功能，搭配有放電功能的電動車還能將電回送給電網，可達到儲能效果，是未來能源轉型的重要步驟。
台電指出，隨著電動車續航力持續成長，現已超過1.5萬輛的電動車如同移動的大型行動電源，未來不只是透過充電樁充電，更可在需要時將車上電能回輸電網，化身備援供電生力軍。
台電於台大、台科大旁的台北市區營業處設置電動車智慧充電示範場，今日起開放民眾免費使用。台電表示，現場設有2具50kW（千瓦）的直流雙槍充電樁，此為本島首座電動車智慧充電示範場啟用，今日啟用典禮現場更實際找來Tesla Model 3、Nissan LEAF與Audi e-tron等三台電動車展示V2G雙向充放電功能。
台電表示，近年致力推動電力智慧化、電力物聯網等數位轉型創新應用，2020年底於金門設置電動車智慧充電示範場，整合發電、儲能與用電端打造「智慧低碳示範島」，今則與遠傳聯手於本島設置首座示範場域，除可連結智慧電網發展，亦盼為電動車產業盡一份力。
台電指出，現有電動車充電為從電網單向朝電動車供電的G2V模式（Grid-to-Vehicle），而台電充電示範場設有二具功率達50kW（千瓦）的直流雙槍充電樁，除一次最多可供四台電動車充電使用外，更具雙向充放電特性，搭配放電功能的電動車（如Nissan LEAF），即可在電網有電力需求時，將車輛電能回輸至電網，功率可達15kW，化身即時備援電力。
另充電樁搭配電能管理系統（Energy management system, EMS），可藉由EMS遠端監控充電，確保充電安全，並可智慧充電調控，透過排程分散充電時間、避開用電尖峰，提升能源使用效率，維持電網穩定；也可整合EMS與台電預計推出的電動車時間電價，設定充電容量及時間，除充飽電還可獲取離峰充電的優惠價差。
台電表示，此座電動車智慧充電示範場位於北市區處民眾洽公停車場（基隆路四段75號），設置二具50kW直流雙槍充電樁，使用美規CCS1及日規CHAdeMO兩種充電介面，可供各廠牌電動車使用，而Tesla需搭配轉接器使用；一台基本款Tesla Model 3約90分鐘內可充達80%以上，Nissan LEAF約一小時內可充滿電，今起於試運轉期間的上班日上午8點至下午5點提供民眾免費充電，民眾需先至區處一樓服務中心登記使用。
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