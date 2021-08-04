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疫後迎新常態 這家銀行宣布員工可挪4成工時居家上班

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
星展銀行今表示，在疫情結束後，員工最高可有40%工時在家上班。 本報系資料照片
星展銀行今表示，在疫情結束後，員工最高可有40%工時在家上班。 本報系資料照片

疫情帶來工作型態的轉變，有外銀已超前部署，宣布等疫情結束後，在符合主管機關法規下，員工總工時最高40%可居家辦公，迎接未來工作新常態。

星展銀行台灣區總經理林鑫川今表示，疫情帶來了前所未有的變化與挑戰，也加速了銀行轉型，將持續推動「Future of Work」（FoW）計畫，重塑營運與工作模式。未來在疫情結束後，在符合主管機關法規下，員工將可以總工時最高40%居家辦公，另外60%則在辦公室工作。

星展銀行表示，經過內部調查，有高達94%的同仁認同疫情期間公司對疫情的應變速度，及對員工的支持與關懷，包括面對疫情危機時，能以適當的速度做出對的決策；公司提供的科技能讓員工有效率的在家或遠距工作；同時也感受到主管和同事們的支持與彼此的連結不因距離而疏遠等，也有同仁表示公司實施在家工作，不僅員工減少通勤時間、增加與家人相處的時光，工作效率也因此提升許多。

星展銀行台灣區人力資源處負責人盧方傑指出，員工居家或分組辦公期間，整合一系列線上資源，以內部信件定期發送給員工，內容包括直播、文章、影片、Podcast，及主管專屬的線上課程及線上知識庫等，幫助同仁提升遠距工作與主管的團隊管理效益，希望相關內容能協助員工順利完成日常工作。

疫情 星展銀行 居家上班

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