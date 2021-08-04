奧運轉播盜版內容頻傳 NCC三招打盜版

東京奧運期間，透過安博盒子等觀看非法盜版轉播內容案例頻傳，不少體育粉發現知名藝人黑人等使用安博盒子觀看東京奧運盜版內容，引發各界討論，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，三招打盜版，更呼籲民眾要尊重正版轉播版權。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，打擊盜版內容這個工作NCC持續例行地進行中，包含WiFi、藍牙等設備射頻管制是NCC管轄範圍，而內建韌體及接取App等，是經濟部智財局規管，政府一體一起打盜版。NCC在審核例如安博盒子等射頻規管時，就要求業者切結未來韌體跟下載的App不能非法接取盜版影音內容。

翁柏宗表示，在上市後的市場機制也持續進行檢查，已經在市場檢查發現有65款機上盒雖然經過NCC型式認證，但事後改變設計沒有通過NCC認證，因此已經廢止型式認證，不能在市場銷售。

此外，翁柏宗強調，NCC持續與電信偵查大隊合作，今年以來已經偵破兩處安博盒子的機房及有四款機上盒經銷商，使用違法機上盒提供未獲授權的內容。

NCC也呼籲，非法業者不要心存僥倖，只要有人檢舉，就會攜手電信偵查大隊跟經濟部合作，一起調查，打擊非法。