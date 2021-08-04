快訊

獎金榜／中華隊好棒！27位選手拿走1.6億國光獎金

伊朗就是海賊王？美軍出動監控疑遭綁架的「瀝青公主號」

奧運轉播盜版內容頻傳 NCC三招打盜版

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
不少體育粉發現知名藝人黑人等使用安博盒子觀看東京奧運盜版內容，引發各界討論。圖／摘自臉書
不少體育粉發現知名藝人黑人等使用安博盒子觀看東京奧運盜版內容，引發各界討論。圖／摘自臉書

東京奧運期間，透過安博盒子等觀看非法盜版轉播內容案例頻傳，不少體育粉發現知名藝人黑人等使用安博盒子觀看東京奧運盜版內容，引發各界討論，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，三招打盜版，更呼籲民眾要尊重正版轉播版權。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，打擊盜版內容這個工作NCC持續例行地進行中，包含WiFi、藍牙等設備射頻管制是NCC管轄範圍，而內建韌體及接取App等，是經濟部智財局規管，政府一體一起打盜版。NCC在審核例如安博盒子等射頻規管時，就要求業者切結未來韌體跟下載的App不能非法接取盜版影音內容。

翁柏宗表示，在上市後的市場機制也持續進行檢查，已經在市場檢查發現有65款機上盒雖然經過NCC型式認證，但事後改變設計沒有通過NCC認證，因此已經廢止型式認證，不能在市場銷售。

此外，翁柏宗強調，NCC持續與電信偵查大隊合作，今年以來已經偵破兩處安博盒子的機房及有四款機上盒經銷商，使用違法機上盒提供未獲授權的內容。

NCC也呼籲，非法業者不要心存僥倖，只要有人檢舉，就會攜手電信偵查大隊跟經濟部合作，一起調查，打擊非法。

NCC 東京奧運 機上盒

延伸閱讀

舉重／挑戰無限量級 謝昀庭奧運初體驗B組第六作收

戰機升空迎奧運英雄 徐巧芯批：國軍不是當啦啦隊

東奧轉播掀安博盒子之亂 綠委轟朱立倫「歹鬼帶頭」

影／安博盒子看盜版惹議 綠委邀官員探究原因

相關新聞

解封了！半數服務業對疫情樂觀看待 六成擬填補流失人力

疫情持續穩定，除了宣布降為二級外，雙北地區也接連開放內用，對於受到疫情重挫的商業服務業來說，無疑是一大好消息。「518熊...

奧運轉播盜版內容頻傳 NCC三招打盜版

東京奧運期間，透過安博盒子等觀看非法盜版轉播內容案例頻傳，不少體育粉發現知名藝人黑人等使用安博盒子觀看東京奧運盜版內容，...

挺新創 國發會推新創明日之星計畫

為強化台灣新創的國際知名度，國發會在國家新創品牌Startup Island TAIWAN的基礎上，進一步推動NEXT ...

【台積找隊友】今年喊話要8千位新人 你符合台積人資需求嗎？

因應業務成長與技術開發需求，台積電今年預計招募超過8,000位新進人員，其中對博士需求量大，估計到2030年前台積電每年需要超過250位博士。不過隨著台灣社會少子化，唸博士的人愈來愈少，估計全台灣半導體相關的博士一年就只有300位畢業。這成了台積在徵人時的一大困擾。 【7日免費試閱看更多：台積電是許多社會新鮮人畢業後最想投入的公司，但同時也擔心工作會不會很操？是否還有其他轉職或外派的機會？更多內容明日（8/5）上線】

【台積找隊友】人力銀行半導體徵才調查 揭露北中南5大高薪職務排行

堪稱台灣護國神山的半導體產業，產值去年已突破三兆元，產業蓬勃發展，卻出現人才荒。根據本報獨家取得104人力銀行最新完成的《半導體產業及人才白皮書》顯示，半導體徵才在今（2021）年第二季創六年半新高，平均每月徵才2.77萬人，上、中、下游都缺相關製程的工程師，缺額高達1.5萬名，工程師缺口之大，已超越第一線的包裝作業員。

半導體高薪傲人？ 排名第二且今年不如去年

半導體不但是台灣關鍵產業，更是高薪產業，但是104半導體產業及人才白皮書統計顯示，63個產業當中，半導體產業平均月薪20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。