挺新創 國發會推新創明日之星計畫

為強化台灣新創的國際知名度，國發會在國家新創品牌Startup Island TAIWAN的基礎上，進一步推動NEXT BIG新創明日之星計畫，經由新創社群及業界領袖共同推薦9家指標型新創成為NEXT BIG典範代表。藉由其象徵的領頭羊精神，鼓舞更多年輕世代勇於創新。

國發會主委龔明鑫表示，台灣過去有許多白手起家的故事，為我國產業打下厚實基礎，相信新一代的創業家將把台灣人勇於挑戰的基因延續下去，創造更多創業典範，讓世界對台灣新創生態系的正面印象持續深化。NEXT BIG的名稱象徵下一波帶動台灣創新發展的明日之星，國發會邀請這些指標型新創與國家新創品牌共同合作，除將透過多元管道將NEXT BIG創業故事及精神向國內外宣傳外，也將整合資源協助他們拓展海外市場、促成更多國際合作機會，持續創造Startup Island TAIWAN與NEXT BIG相輔相成、正向循環的雙贏效益。

國發會表示，NEXT BIG計畫自去年底啟動，共邀請9家具產業變革能力及高度發展潛力的指標性新創，成為NEXT BIG計畫的首波推薦名單，涵蓋AI、SaaS、綠能、電商、旅遊、區塊鏈、B型企業等重要領域，包括打造全球前三大冷錢包的區塊鏈安全公司CoolBitX、台灣電動機車龍頭品牌Gogoro、亞洲唯一5年蟬聯「對世界最好」環境面向大獎的純淨保養品牌Greenvines、亞洲領先的人本AI公司iKala、全球逾2億下載的軟體服務商KDAN MOBILE、亞洲最大深度旅遊電商平台KKday、亞洲領先設計跨境電商Pinkoi、亞洲最大影音串流娛樂社群平台17LIVE、台灣第一家提供零售虛實融合OMO服務且為第一家掛牌上櫃的SaaS公司91APP。

國發會預計在今年下半年舉辦正式發表會，也將發行Startup Island TAIWAN專刊，涵蓋NEXT BIG深度訪談，透過實體及線上雙管道發行。同時，也將進行國際行銷，並協助NEXT BIG指標型新創爭取海外商機。

國發會指出，Startup Island TAIWAN為國發會與新創社群共同打造的國家級新創品牌，以推廣台灣創業生態系及協助新創拓展國際市場為首要目標，未來將持續扮演「傳播」及「鏈結」的角色，凝聚台灣內部能量對外發聲，提升台灣新創之島的國際能見度。