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低薪悲歌 台灣連半導體工程師年薪都遜於美、日、星

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
在半導體產業鏈平均月薪部分，調查發現，上游IC設計67,834元，高於中游IC製造56,190元，也高於下游IC封測47,014元。交叉職務和產業鏈，上游IC設計的類比IC設計師94,672元比中游略高7%，上游的數位IC設計工程師92,657元比中游略高9%；中游的半導體工程師64,282元比下游高20%，中游的FAE工程師 64,019元，比下游高17%。 圖／104人力銀行提供
在半導體產業鏈平均月薪部分，調查發現，上游IC設計67,834元，高於中游IC製造56,190元，也高於下游IC封測47,014元。交叉職務和產業鏈，上游IC設計的類比IC設計師94,672元比中游略高7%，上游的數位IC設計工程師92,657元比中游略高9%；中游的半導體工程師64,282元比下游高20%，中游的FAE工程師 64,019元，比下游高17%。 圖／104人力銀行提供

台灣各業的低薪現象令勞工叫苦連天，即使是當紅炸子雞的半導體產業，平均月薪5.2萬，穩居國內第二，但仍遜於海外。根據104人力銀行今（4）日發布的《2021年半導體人才白皮書》顯示，以IC設計工程師為例，國內平均年薪170萬（約18個月）仍低於美國、新加坡、日本在200~350萬不等，差距甚至超過二倍。

104人力銀行總經理黃于純表示，半導體人才荒壓力持續破表，但世界級的產業實力，需有世界級的薪資水平；然而，工程師之島卻大缺工程師：當人才供應量明顯不足，大學甚至高中教育體系即應擴大培育理工人才。

根據 104人力銀行的《2021年半導體人才白皮書》顯示，國內63個產業的平均月薪，半導體52,288元，比去年52,483元略減195元，微減0.4%。產業排名則和去年相同，穩居全產業第二，僅次於電腦及消費性電子製造業54,640元。

在半導體產業鏈平均月薪部分，調查發現，上游IC設計67,834元，高於中游IC製造56,190元，也高於下游IC封測47,014元。交叉職務和產業鏈，上游IC設計的類比IC設計師94,672元比中游略高7%，上游的數位IC設計工程師92,657元比中游略高9%；中游的半導體工程師64,282元比下游高20%，中游的FAE工程師 64,019元，比下游高17%。

至於半導體業又該如何減降人才荒呢？104人力銀行提出四大面向解決方案，包括「學校端」發起產學合作、實習計畫、興辦產業學校，擴大人才供給。 「業界端」同產業同職務高薪挖角，不同產業、相同職務轉職邀約，同產業、不同職務的轉型邀約。「企業內訓」協助員工專業升級、專業轉型，透過績效管理提升職能。 還有「引進海外人才」，於海外舉辦徵才活動，或運用「外國專業人才延攬及僱用法」相關配套措施，招聘國外專業工程師。

今年是104人力銀行連續第二年針對台灣經濟命脈半導體產業完成「2021年半導體人才白皮書」，分析最近六年半，超過1,600家半導體上中下游廠商、共計73.5萬筆職缺；以及最近12年，超過23.9萬筆半導體職人薪資。

半導體 工程師

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