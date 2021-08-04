半導體高薪傲人？ 排名第二且今年不如去年

半導體不但是台灣關鍵產業，更是高薪產業，但是104半導體產業及人才白皮書統計顯示，63個產業當中，半導體產業平均月薪2021年為5萬2288元，只排名第二，不及第一名電腦及消費性電子製造業的5萬4640元。更意外的是，今年半導體業平均月薪還比去年的5萬2483元略低0.4%，不增反減195元，和多數產業薪資微增相比，不利於半導體產業徵才。

半導體工作職缺持續創新高，顯示半導體人缺才，但是更2021年半導體工作機數雖然持續創新高排名第三的是鞋類/紡織製造業5萬1061元，排名第四的是投資理財業5萬0849元，平均月薪前四高的產業，也是薪資高於5萬的唯四產業。

從區域來看，半導體薪資仍是北部 > 中部 > 南部，但差距縮小。例如2021年北部平均月薪5萬4433元，比中部4萬7289元高出15.1%，比南部4萬6818元高出16.3%，北部/南部的薪資倍率已從2012年的1.32倍降至1.16倍。

整體而言，半導體薪資是愈往上游、愈往北部，平均月薪愈高。例如同為上游，2021年北部平均月薪7萬0232元， 比中部6萬1126元高出14.9%，比南部5萬4207元高出29.6%。以產業鏈來看，也是上游薪資 > 中游 > 下游。

不過中游製造較為特殊。同為半導體中游製造業，2021年中部的平均月薪5萬9341元，反比北部的5萬5467元高出7.0%，比南部5萬5431元高出7.1%。 至於一樣是下游封測，2021年北部平均月薪4萬8822元，比中部4萬5917元高出6.3%，比南部4萬4150元 高出10.6%。

但相同職務，在上中下游不同產業鏈，薪資也有差距。例如同樣是類比IC設計工程師，在上游平均薪資是9萬4672元、中游則是8萬8772元，上游業者較中游多出7%。

白皮書也點出台灣半導體產業薪資隱憂，例如和2020年5萬2483元相比，2021年5萬2288元略低0.4%，減少195元。其中上游IC設計屬附加價值較高 的「矽智財」，但上游平均月薪6萬7834元，比2020年的6萬8025元降低0.3%，減少191元。在十 二年的長期薪資趨勢中，上游IC設計薪資高點是2017年的7萬0955元。

如果以IC 設計工程師(IC Design Engineer)為例進行國際比較，在台灣，上游產業的類比IC設計工程師平均月薪 9萬4672元、數位IC設計工程師9萬2657元已稱霸台灣半導體產業的「非主管職類」，若依18個月薪資換算，年薪約170萬元。

但是參考2021年6月間，glassdoor、payscale、以及salary等網站的公 開資訊，在美國， IC Design Engineer年薪約合新台幣350萬元、新加坡約合新台幣190萬元、日本約合新台幣180萬元、韓國約合新台幣160萬元，雖年薪涉及職務年資、各地物價、生活水平、各國稅制 等變動因素、差異可能甚大，但人才是自由流動的，台灣半導體世界實力已在坐二望一，但薪資尚難大步向前。