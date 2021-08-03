台開4日起變更交易 採分盤集合競價交易

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

櫃買中心今(3)日表示，8月4日起，台開（2841）上市有價證券併案列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易交方式。

台開於2018年8月3日發行第一次有擔保普通公司債，發行總面額為2億元、發行期間為三年，推算下來，該公司債會於今日到期，台開應償還本金2億元及應付債息150萬元。

台開今日下午召開重大訊息記者會，台開總經理謝雨利說明，該公司2018年發行的三年期有擔保普通公司債於今日到期，但由於台中大坑土地處分案因故未完成，因此無法履約，將由合作金庫商業銀行依委任保證契約，代為清償。

證交所表示，台開因其2018年第一次有擔保普通公司債到期無法償還，核有證交所營業細則第49條第1項第8款及第49條之2第1項第2款規定之情事，公告自8月4日起，對其上市有價證券併案列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式。

謝雨利表示，台開為了償還該公司債，於7月5日處分4.1萬坪台中大坑土地，交易總金額為14億元，買方為中金國際開發股份有限公司，唯因與設定擔保抵押權之其中一家貸款銀行協商償還金額尚未完成，使得資產銷售、資金籌措等嚴重阻礙，進而導致他們短期營運資金流動性不足，因此無法履行今日到期的公司債。

台開的台中大坑土地一案是否能順利入帳備受關注。台開表示，為了盡快履行該公司債，將由保證銀行—合作金庫商業銀行依照委任保證契約，代為履行契約，台開也已申請行政院推出的紓困4.0，會持續協商債務。

除了此次的公司債外，台開去年也發行總額8億元的五年期有擔保公司債，發行保證人也是合庫，發行目的是為了償還2015年第一次有擔保普通公司債之本金。

台開 公司債

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