上緯新能源攜手中興社 挑戰深水域水下基礎設計

上緯新能源今（3）日宣布已與中興工程顧問社簽訂合約，雙方正就規劃中的「Formosa 4（海盛風場）」的水下工程設計進行合作，共同挑戰全新工程難度，前進水深55至85公尺的深水區，從事台灣截至目前為止水深最深的固定式基樁工程設計。

上緯新能源與中興社的技術合作，有別於國內過往的離岸風場開發案皆位於水深55公尺範圍內，位於苗栗外海之「Formosa 4」此次勇於挑戰深水區域進行風機水下基礎建設，無論在海象、地質探勘和工程設計規劃等方面都極具關鍵性指標意義，除了可望為日後的開發與生產帶來新的突破和契機，待完工後，更象徵國內離岸風場的工程發展，將邁入全新的里程碑。

上緯新能源此次借重中興社提供專業的海象分析與水下鋼結構及防蝕概念設計，也促成中興社與國外一流顧問公司「科威（COWI）國際工程顧問進一步交流；科威為國際知名工程設計顧問，許多重大離岸風電計畫均出自其手，搭配中興社在海內外工程領域及重大經建計畫豐富且多樣的實戰經驗。

上緯新能源執行長林雍堯表示，作為唯一具有實績的本地開發商，上緯新能源一路以來對國產化的推動不遺餘力，「此次將「Formosa 4」深水域之水下基礎設計合約交由本地業者中興社來承攬，即是看重其原有的豐富經驗，亦期待藉由此次合作，讓國內廠商在深水水域的設計開發上能夠累積實戰經驗，並透過和國外工程顧問公司交流，成功進行經驗和技術的移轉交接」。

上緯新能源日前與天力離岸風電、永冠能源（1589）、雲豹能源攜手，組成第一個由本地菁英開發商與供應鏈合資的「離岸風電台灣隊（Taiwan Team）」，全力投入第三階段區塊開發。