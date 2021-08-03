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經濟部：青創貸款利息補貼 延長至2021年底

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

考量疫情影響，為持續提供創業青年資金協助，經濟部今（3）日表示，青創貸款在國發會支持下將加碼250億元貸款額度，經濟部貸款額度由350億元提高至600億元，國發基金並同意分攤利息補貼經費，力挺青年創業，2021年 12 月 31 日以前向承貸金融機構提出貸款申請且符合利息補貼規定者，將繼續提供五年利息補貼。

經濟部指出，對於貸款金額100萬元以下的新貸案，以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施包括：前五年利息補貼、信保基金最高十成保證、以表格勾選申請方式取代計畫書，於七日內完成審查，並提供單一窗口諮詢等。

經濟部表示，青創貸款自2020年8月1日開辦至2021年7月30日已透過信保基金核保 48,522 件，融資金額達 402.39 億元。由於利息補貼預算即將用罄，經濟部原於2021 年7月21日修正「青年創業及啟動金貸款要點」，限於 2021年8 月2日以前向承貸金融機構提出貸款申請且符合利息補貼規定者，可獲利息補貼。國發會大力支持持續提供創業青年協助，中小企業處將儘速修正「青年創業及啟動金貸款要點」，追溯自2021 年8月3日以後至2021年12月31日以前申貸案件均可適用上述利息補貼規定。

目前經濟部青創貸款計有 20 家公民營金融機構配合辦理，依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿五年之事業，且負責人年滿 20~45 歲並於三年內受過政府認可的單位開辦創業輔導相關課程至少20小時或取得二學分證明的創業青年都可申請。

經濟部表示，青年朋友如有創業融資協處需求，仍可逕洽各承貸金融機構辦理， 或電洽本部中小企業處馬上辦服務中心(0800-056-476)提供諮詢服務，相關資訊請 至中小企業處網站青年創業及啟動金貸款專區 (https://www.moeasmea.gov.tw/article-tw-2570-4238)查詢。

創業 經濟部

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