快訊

兩岸間諜橋／徐章國被中共綁架後曾逃脫 掛念同伴換來數年牢災

「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

國發基金相挺 經濟部青創貸款利息補貼延長至年底

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

經濟部辦理的青年創業貸款申請踴躍，考量受疫情影響下，青年創業仍充滿挑戰，為持續提供創業青年資金協助，經濟部青創貸款在國發會支持下將加碼250億元貸款額度 (經濟部貸款額度由 350 億元提高至 600 億元)，國發基金並同意分攤利息補貼經費，力挺青年創業，今年12月31日以前向承貸金融機構提出貸款申請且符合利息補 貼規定者，將繼續提供五年利息補貼。

經濟部為協助新創、微創業者打造更便捷的創業融資環境，對於貸款金額 100 萬元以下的新貸案，以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施包括: 前 5 年利息補貼、信保基金最高十成保證、以表格勾選申請方式取代計畫書，於7 日內完成審查，並提供單一窗口諮詢等。自2020年8月1日開辦至2021年7月30日已透過信保基金核保4萬8,522件，融資金額達 402.39 億元。

由於利息補貼預算即將用罄，經濟部原於2021年7月21日修正「青年創業及啟動金貸款要點」， 限於2021年8月2日以前向承貸金融機構提出貸款申請且符合利息補貼規定者， 可獲利息補貼。經國發會大力支持持續提供創業青年協助，中小企業處將儘速修正「青年創業及啟動金貸款要點」，追溯自2021年8月3日以後至 2021年12月 31日以前申貸案件均可適用上述利息補貼規定。

目前經濟部青創貸款計有 20 家公民營金融機構配合辦理，依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿五年之事業，且負責人年滿 20~45 歲並於三年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少20小時或取得2學分證明之創業青年都可申請。

創業 經濟部

延伸閱讀

新任環委出爐 七大案待審

五倍券最大挑戰 經濟部要提高數位使用比例

安博盒子看東奧助長犯罪 經濟部、NCC齊呼籲：勿買勿賣

以數位券消費金額推估 振興三倍券達千億效益

相關新聞

國發基金相挺 經濟部青創貸款利息補貼延長至年底

經濟部辦理的青年創業貸款申請踴躍，考量受疫情影響下，青年創業仍充滿挑戰，為持續提供創業青年資金協助，經濟部青創貸款在國發...

日本薪資凍漲還落後南韓一大截 這20年究竟發生什麼事？

「工作這麼久，薪水好像沒漲」、「小孩得少學幾項才藝」、「買不起房子」…日本人不是無病呻吟。經濟合作暨發展組織（OECD）公布經過「購買力平價」後的平均年薪，日本在35個會員國排22名，不但輸歐美，從2015年就比鄰國的南韓還低。

財星500強企業 台灣八家進榜

財星雜誌（Fortune）2日公布「2021年全球500強企業」，美國零售巨擘沃爾瑪蟬聯榜首，台灣有八家企業進榜。其中，...

勞動基金 上半年賺3千億

勞動部昨公布勞動基金收益，今年截至六月底累積規模為四兆八八五五億元，累計收益三千零二點六億元，未年化收益率為百分之六點五...

核二廠跳機怪椅子 藍批有隱情

核二廠二號機七月廿七日因主蒸汽隔離閥關閉，導致主汽機跳脫及反應器急停，原能會經查竟是因控制室值班人員移動座椅不慎碰觸開關...

無薪假逾5萬人 疫情以來最高

疫情警戒已降至二級，但無薪假數字還在往上衝，屢破紀錄。勞動部昨公布最新有四三八八家、五萬六六八七人實施無薪假，其中新一周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。