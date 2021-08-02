不降反升！勞動部：無薪假逾5.6萬人 八成集中在六都

無薪假情勢不降反升，主要集中在六都，其中又以雙北為重災區，人數皆破萬人，台北市有高達逾1.5萬人實施無薪假。

勞動部今（2）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假暴增至4,388家，實施人數逾5.6萬人。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛指出，家數七成八、人數逾八成，都集中在六都。

其中，雙北是這波本土疫情的重中之重，也是無薪假重災區。防疫警戒降為二級，雙北亦未開放餐飲內用，使得無薪假居高不下。新北市目前實施無薪假家數有835家、1萬327人；台北市則有896家、1萬5,289人。

此外，宜蘭因鄰近雙北，受到疫情衝擊，雙北市民減少出遊，連帶宜蘭觀光旅遊、住宿餐飲也跟著受創，無薪假情勢亦較其他縣市嚴重，目前有122家、2,662人實施無薪假。

雙北市今日同步宣布開放餐飲內用，官員分析，此舉有助於雙北無薪假趨緩，餐飲將會優先於旅館業復甦，旅館雖未限制營運，但民眾不出門旅遊，旅館業無薪假仍會持續一段時間。